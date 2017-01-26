رزمایش امام علی (ع) نیروی زمینی سپاه در قصرشیرین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش طی امروز پنج شنبه رزمایش امام علی (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز یا علی (ع) در قصرشیرین آغاز شد.

این رزمایش در غرب کشور و با محوریت قرارگاه منطقه ای نجف اشرف برگزار می شود.

ارتقاء آمادگی رزم برخی یگان های تحت کنترل نیروی زمینی سپاه و قرارگاه نجف اشرف از اهداف برگزاری این رزمایش است.

این رزمایش در مناطق عمومی غرب کشور برگزار و توسط برخی از یگانه ای تحت کنترل قرارگاه و نیروی زمینی سپاه عملیاتی خواهد شد.

به گفته سردار محمد نظر عظیمی، فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف، در این رزمایش مولفه های مختلف آمادگی رزم یگان ها تحت نظارت ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی زمینی و ستاد کل سپاه ارزیابی خواهد شد.

استفاده از نیروهای بسیجی و رزمندگان بسیجی از استان کرمانشاه و نیروهای بومی منطقه با همکاری و هماهنگی مردم از شاخصه های این رزمایش است.

هدف و پیام رزمایش امام علی (ع) بازدارندگی و توان دفاعی رزمندگان بوده و سنجش آمادگی و توانایی رزم از دیگر اهداف این نوع رزمایش هاست.