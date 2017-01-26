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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

توسعه فعالیت های علمی و آموزشی؛

بازدید هیات دانشگاهی ترکیه از پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

بازدید هیات دانشگاهی ترکیه از پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

هیات دانشگاهی ترکیه ضمن دیدار با رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران بر گسترش همکاری‌های بین دانشگاهی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، هیات دانشگاهی از شورای روابط اقتصاد خارجی ترکیه شامل ۱۳ نفر از روسا و مسئولان دانشگاه‌های مختلف این کشوربا ناصر سلطانی رئیس پردیس دانشکده‌های فنی و برخی مسئولان این پردیس دیدار و گفتگو کردند.

گسترش ارتباطات بین دانشگاهی به منظور تبادل دانشجو و استاد، انجام طرح‌های مشترک علمی و پژوهشی، تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزاری دوره‌های مشترک، ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و انجام پروژه در چارچوب طرح‌های H2020 و «اراسموس»، از جمله مباحث طرح شده در این دیدار بود.

کد مطلب 3888003

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