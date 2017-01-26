به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، هیات دانشگاهی از شورای روابط اقتصاد خارجی ترکیه شامل ۱۳ نفر از روسا و مسئولان دانشگاه‌های مختلف این کشوربا ناصر سلطانی رئیس پردیس دانشکده‌های فنی و برخی مسئولان این پردیس دیدار و گفتگو کردند.

گسترش ارتباطات بین دانشگاهی به منظور تبادل دانشجو و استاد، انجام طرح‌های مشترک علمی و پژوهشی، تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزاری دوره‌های مشترک، ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و انجام پروژه در چارچوب طرح‌های H2020 و «اراسموس»، از جمله مباحث طرح شده در این دیدار بود.