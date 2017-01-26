به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرید لطیفی، پیش از ظهر پنج‌شنبه در نخستین همایش ملی زلزله مدیریت بحران و دورنمای آینده در محل تالار فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد اظهار کرد: درزمینهٔ مخاطرات طبیعی، نگاه مقابله‌ای در کشور وجود ندارد و نگاه پیشگیرانه محقق نشده است.

لطیفی بابیان اینکه به اهمیت مدیریت بحران کمتر توجه شده است، تصریح کرد: باید درزمینهٔ پیشگیری و مدیریت بحران در هنگام وقوع مخاطرات، اولویت‌بندی‌هایی در دستور کار مردم و مسئولان قرار بگیرد که در واقعیت در کشور شاهد این مسئله نیستیم.

وی با اشاره به کارکرد بیمه و وظایفی که برای آن در قانون تعریف‌شده است، عنوان کرد: بیمه به لحاظ اینکه خسارت پرداخت می‌کند باید به‌عنوان ناظر عالی بر تمام دستگاه‌های نظارتی عمل کند.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور همچنین به کمک ۶ میلیاردی این سازمان به کمیته امداد به‌منظور تحت پوشش بیمه قرار دادن یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مددجویان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: امسال نیز با نگاه حمایتی دولت، هفت میلیارد تومان به این منظور اختصاص‌یافته است.

لطیفی بابیان اینکه برنامه عملیات اضطراری در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: دستورالعمل‌ها و رده‌های جانشینی در صورت وقوع اتفاق در این خصوص وجود ندارد که چارچوب‌های این برنامه در حال تهیه و ابلاغ به تمام دستگاه‌ها است تا مکلف به اجرا شوند.

وی وجود خلأهایی در قانون سازمان مدیریت بحران را نیز مورداشاره قرارداد و گفت: در حال بازنویسی و اصلاح این قانون هستیم تا با رفع شدن کمبودها، مشکلات ناشی از مخاطرات برای مردم به حداقل برسد.

وی با تأکید بر نظارت جدی برساخت و سازها از سوی ناظران و مسئولان مربوطه، عنوان کرد: در حال حاضر سازه‌هایی ایجاد می‌شود که با آنچه در طراحی اولیه پیش‌بینی‌شده است تطبیق ندارد که بنابراین استحکام آن را کاهش می‌دهد.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور بابیان اینکه کسانی که در امر ساخت‌وساز دخیل‌اند مسئول حفظ جان انسان‌ها هستند، عنوان کرد: در صورت وجود نقص در هریک از مراحل ساخت‌وساز و عدم رعایت مقررات ساختمانی، تبعات ناشی از این مسئله دامن مدیریت بحران را می‌گیرد و باید به‌عنوان متولیان پاسخگوی تبعات آن باشیم.

ساخت بسیاری از مسکن‌های مهر در مسیل رودخانه‌ها

لطیفی از عدم توجه کافی به مسائل ایمنی و پیشگیرانه در هنگام اجرای طرح‌های ساختمانی، ابراز نگرانی کرد و افزود: بسیاری از مسکن‌های مهر کشور در مناطقی ساخته‌شده است که در مسیل رودخانه قرار دارند و ساختمان‌ها و طرح‌هایی ازاین‌دست در کشور به تعداد زیادی وجود دارد.

لطیفی با تأکید بر اینکه باید اکنون کاری انجام دهیم تا در آینده دچار مشکل و آسیب نشویم، عنوان کرد: مردم از مهم‌ترین ناظران در این زمینه هستند که متأسفانه نگاه مطالبه گر مردمی وجود ندارد.

وی امر نظارت را شاه‌کلید به حداقل رساندن آسیب‌های مخاطرات دانست و تصریح کرد: باید توجه داشت انتخاب خدمات و مصالح و غیره بر اساس ارزان‌تر بودن، تبعات دارد که در این زمینه مردم باید به موضوعات پیش از وقوع مخاطره، حین و بعد از وقوع آن آگاهی و آشنایی کامل داشته باشند تا امر پیشگیری از آسیب در هنگام بحران بیش از گذشته ترویج شود.