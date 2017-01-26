ترامپ در پی کاهش نقش آمریکا در سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، دولت جدید آمریکا در حال آماده کردن دستور العمل هایی برای کاهش نقش آمریکا در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی است.

این دستورالعمل ها همچنین شامل آغاز روند بازبینی در پیمان های دو و چند جانبه آمریکا با سایر کشورها و امکان لغو آنها نیز می شود.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا در حال آماده‌سازی دو فرمان اجرایی است که گفته می‌شود نقش آمریکا در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی را به نحو محسوسی کاهش می‌دهد؛ تصمیم‌های جدید همچنین آغازگر فرایندی برای بررسی برخی از قراردادهای چندجانبه و ابطال آنها خواهد بود.

بر اساس پیش‌نویس یک فرمان اجرایی، آمریکا قصد دارد حمایت مالی خود از شماری از آژانس‌ها و برنامه‌های سازمان ملل را قطع کند.

آژانس‌ها و برنامه‌هایی که به فلسطین عضویت کامل دهند، از سقط جنین حمایت کنند یا تحریم‌های ایران و کره شمالی را تضعیف کنند، با قطع حمایت مالی آمریکا مواجه می‌شوند.

ضمنا بر اساس این فرمان، حمایت مالی آمریکا از سازمان ملل در مجموع ۴۰% کاهش می‌یابد.

فرمان اجرایی دوم هم خواهان بازبینی و بررسی مجدد تمام پیمان‌هایی است که آمریکا در آن‌ها عضو هستند و ارتباطی با امنیت ملی و تجارت ندارند.

نیویورک تایمز نوشته است که در هر دو سند تردیدهایی وجود دارد و تعاریف به طور کامل مشخص نیستند.