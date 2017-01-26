حمل و نقل ریلی در شهر «حلب» ازسرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «علی حمود» وزیر حمل و نقل سوریه تصریح کرد: از سرگیری حرکت قطارها در شهر حلب، حاصل پیروزی ارتش سوریه در بازگرداندن امنیت و ثبات به کل شهر و پاکسازی آن از وجود تروریسم است.

وی خاطرنشان کرد که پس از سفر اخیر یک هیئت دولتی به حلب، تصمیم گرفته شد نقل و انتقال قطارها در این محور از سر گرفته شود.

حمود تصریح کرد که سازمان دولتی خطوط آهن در سوریه با تأمین حفاظت لازم، ۳۳۰ بمب دست ساز و مین را که تروریست ها به منظور تخریب کامل، در طول مسیر خط آهن کار گذاشته اند، جمع آوری و خنثی کرده است.

وزیر حمل و نقل سوریه گفت که این وزارتخانه طرح هایی را به منظور بهسازی و ارتقای این شریان حیاتی در نظر گرفته است؛ از جمله طرح اتصال ایستگاه راه آهن «جبرین» با شهر صنعتی. دستورالعمل مستقیم برای آغاز تحقیقات مربوط به این پروژه که ۱۸ کیلومتر مسافت دارد صادر شده است.

حمود تأکید کرد که این پروژه در صورت اجرا، باعث تسهیل حمل و نقل کالا و مواد اولیه از محل تولید تا محل صدور در بنادر سوریه خواهد شد.