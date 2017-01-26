دومین پایگاه اورژانس هوایی فارس افتتاح شد

علیرضا صحرائیان در حاشیه آیین افتتاح دومین پایگاه اورژانس هوایی استان فارس که با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی در بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: وجود دو بیمارستان در شهر جهرم و دو بیمارستان در بخش های خفر و سیمکان، بیمارستان بزرگ ۲۷۴ تخت خوابی در جهرم و بیمارستان قطب آباد که در حال ساخت هستند دست به دست داده تا این شهرستان به قطب پزشکی درمانی جنوب استان فارس تبدیل شود.

وی با اشاره به پروژه در حال ساخت مرکز قلب و مرکز درمان ناباروری در جهرم، افزود: وجود این مراکز درمانی ضرورت احداث پایگاه اورژانس هوایی در جهرم را تقویت می کند.

فرماندار ویژه جهرم تسهیل در امدادرسانی مسیرهای صعب ‌العبور یا شرایط دشوار را ویژگی اورژانس هوایی دانست و بیان کرد: حلقه مفقوده‌ ای در این بین وجود داشت که سرعت رسیدن به بیمار در شرایطی به دلیل صعب ‌العبور بودن مسیر یا وضعیت وخیم بیمار در زمان طلایی امکان ‌پذیر نبود.

وی با اشاره به اینکه با بهره‌ برداری از اوژانس هوایی، عوامل امدادی در کمترین زمان ممکن بر بالین بیماران بدحال در شرایط دشوار حضور می ‌یابند، خاطرنشان کرد: حادثه خیز بودن جاده های مواصلاتی استان فارس به ویژه در مسیرهای جنوبی استان وجود اورژانس هوایی را ضروری کرده به نحوی که فارس بیشترین سوانح جاده ای کشور را به خود اختصاص داده است.