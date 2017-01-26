تهران حمایت از سوریه را به موازات راه حل سیاسی ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در اموربین الملل با هدیه عباس رئیس مجلس مردمی جمهوری عربی سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان با تبریک پیروزی های غرورآفرین ملت و ارتش سوریه در حلب، آینده را متعلق به ملت مقاوم و فهیم سوریه دانست و افزود: قطعاً نسل های آینده به این برهه از تاریخ سوریه بدلیل رشادتهای مردم و ارتش سوریه و درایت و دور اندیشی رئیس جمهور بشار اسد افتخار خواهند کرد.

وی تداوم حمایت تهران از سوریه در مقابله با ترویسم را به موازات حضور فعال در عرصه راه حل سیاسی مورد تاکید قرار داد.

هدیه عباس در این دیدار با ابراز قدردانی عمیق از حمایت های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران، روسیه و دوستان سوریه بویژه حزب الله لبنان از این کشور در مقابله با تروریسم تکفیری و خارجی، تاکید کرد: مردم سوریه هیچگاه ایستادگی و همنوایی دولت و ملت ایران با مردم سوریه را فراموش نخواهند کرد.

رئیس مجلس مردمی سوریه در ادامه اظهار داشت: حمایتهای ایران در قلب سوری ها همیشه جاودان خواهد ماند.

هدیه عباس با تاکید بر ضرورت اهتمام به قضیه فلسطین بعنوان اولویت نخست جهان اسلام و امت اسلامی و تجلیل از مقاومت مردمی فلسطین اظهار داشت: تمامی کشورهای عربی و اسلامی باید تلاش نمایند فلسطین از وضعیت حاشیه ای کنونی رهایی یافته و در صدر توجهات منطقه ای و بین المللی قرار گیرد.

وی بر ضرورت جلوگیری از توسعه اندیشه های ارهابی و تکفیری تاکید نمود و تصریح داشت همه باید تلاش کنند تا تروریسم از این منطقه ریشه کن شود.

رئیس مجلس مردمی سوریه تاکید کرد: سوریه همچنان در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده است.

هدیه عباس در این دیدار آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی و پیروزی علیه تروریست ها در سوریه را تشریح کرد.

