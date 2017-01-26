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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان خبر داد:

تخریب ۱۶۸ واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان‌ در اثر سیلاب

تخریب ۱۶۸ واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان‌ در اثر سیلاب

زاهدان - مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به بارندگی های چند روز اخیر در سطح استان به ۱۶۸ واحد مسکونی آسیب جدی وارد شده است.

رضا اربابی در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: با توجه به بارندگی های بی سابقه چند روز اخیر در سطح استان سیستان و بلوچستان علاوه بر خسارت هایی که به زیرساخت ها و بخش کشاوری استان وارد شده تاکنون ۱۶۸ واحد مسکونی شناسایی شده که بیش از ۶۰ درصد به آنها آسیب وارد شده است.

وی افزود: در حال حاضر همه مسیرهای مواصلاتی استان به جز ۳ مسیر بازگشایی شده است و با توجه به تلاش نیروهای راهداری و امدادی امیدواریم به زودی آن ۳ مسیر هم بازگشایی شود.

وی گفت: در حال حاضر تیم‌های ارزیاب در سطح استان سیستان و بلوچستان در حال برآورد میزان خسارت هستند که طبق برنامه ریزی مقرر شده است تا روز دوشنبه هفته آینده گزارش نهایی تهیه شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به میزان خسارات برای افرادی که منازل مسکونی آن ها آسیب جدی دیده است وام ۲۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

وی افزود:  همچنین طبق برآوردی که تاکنون انجام شده به ۷۰۰ واحد مسکونی خسارت وارد شده است که البته ۱۶۸ واحد دارای خسارت های جدی هستند.

وی گفت: بیشترین میزان خسارت وارد شده به منازل مسکونی در جنوب استان است که عملیات امداد رسانی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 3888047

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