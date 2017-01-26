زمان بازنشستگی نسل اول ودوم فرارسیده/لزوم جایگزینی نیروی تازه نفس

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته کشاورزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی عصر چهارشنبه ۶ بهمن ماه، با سخنرانی رضا روستا آزاد عضو هیات موسس این جبهه در سالن اجتماعات مسجد الرحمان تهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فعالان، کارشناسان و مدیران ارشد بخش کشاورزی برگزار شد، ۱۲ عضو کمیته کشاورزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با رای حاضران انتخاب شدند.همچنین گزارشی از فعالیتهای انجام شده درجبهه مردمی ارائه و برنامه های آتی تشریح شد.

در ابتدای این مراسم، رضا روستاآزاد عضو هیات موسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در سخنانی، با اشاره به موضوع «قدرت نرم» بعنوان ابزار پروژه نفوذ، اظهار داشت: انگلیسی‌ها که همواره در طول تاریخ به حیله‌گری و مکار بودن معروف بوده‌اند، از این ابزار برای نفوذ به ساختار سیاسی کشورهای مختلف از جمله ایران بهره برده‌اند.

وی افزود: منظور از قدرت نرم و نفوذ این است که بجای داشتن یک جامعه منسجم و سالم از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، صفوف بهم پیوسته این جامعه بهم بخورد.

روستاآزاد با اشاره به ابعاد مختلف نفوذ از جمله نفوذ امنیتی و سیاسی، گفت: مهمتر از نفوذ سیاسی و امنیتی، نفوذ فکری و فرهنگی است؛ یعنی بواسطه ارتباطات و تبلیغات، جامعه هدف را طوری تحت تاثیر قرار دهیم که ارزش‌های آن، مانند ارزش‌های مد نظر ما شود.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: اگر این پروژه با تشکیل حزب و معرفی کاندیدا و تلاش برای رای‌آوری آنهم با ترفندهای مختلف همراه شود، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

روستاآزاد با یادآوری هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب نسبت به پروژه نفوذ، افزود: در دورانی که مذاکرات هسته‌ای به ریاست آقای روحانی در دولت اصلاحات جریان داشت، فردی مانند حسین موسویان رسما حقوق‌بگیر شرکت نفتی هالیبرتون بود که این شرکت نیز متعلق به دیک چنی معاون وقت رئیس جمهور آمریکا بود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، حضور این قبیل اشخاص در مذاکرات هسته‌ای، کمترین خطرش انتقال اطلاعات محرمانه کشور به بیرون است!

عضو هیات موسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، در ادامه راه مقابله با نفوذرا حضور و باقی ماندن مردم در صحنه دانست و اظهار داشت: هرجا مردم در صحنه بودند، پیروز شدیم و هرجا نبودند، باختیم.

روستاآزاد با بیان اینکه هدف از تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب تحول در فرایندهای سیاسی و مدیریتی کشور است، گفت: نسل اول و دوم مدیریت کشور به تدریج بازنشسته می‌شوند و وقت آن است که نیروهای تازه نفس جایگزین شوند.

وی با بیان اینکه در تشکیل این جبهه از الگوی حزب جمهوری اسلامی استفاده شده است، عنوان کرد: این جبهه متشکل از فعالان مذهبی اجتماعی است و جبهه مردمی نیز ویترین دیگران نیست که عده‌ای در پشت صحنه کار را اداره کنند.

عضو هیات موسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: ۱۰ نفری که عضو هیات موسس جبهه هستند، هیچوقت این را نمی‌پذیرند که بازیچه دست دیگران شوند.

روستاآزاد افزود: بنای کار ما این است که صرفنظر از انتخابات آینده، این جبهه مردمی همیشه و از یک انتخابات تا انتخابات بعدی، از مدیران کشور سوال و مطالبه کند.

وی با بیان اینکه اولین کار جبهه مردمی نیروهای انقلاب موضوع انتخابات ریاست جمهوری است، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم که در این زمینه حتما به معرفی نامزد برسیم و تا الان هم بیش از ۲۰ نفر مطرح هستند که البته همه آنها از فیلتر شورای نگهبان رد نمی‌شوند.

عضو هیات موسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تاکید کرد: انتخاب ۲۵ عضوهییت رییسه جبهه و نیز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت، باید به نیت قربه الی الله باشد.

روستاآزاد در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص ارتباط این جبهه با جبهه پایداری انقلاب اسلامی گفت: از ابتدای کار جبهه مردمی نیروهای انقلاب، بر سر این موضوع بحث شد که از ظرفیتهای جامعه از جمله جبهه پایداری استفاده شودبراین اساس از این ظرفیت نیزغافل نیستیم و مشغول رایزنی هستیم.