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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

محیط‌بانان حریق را خاموش کردند

آتش در پناهگاه حیات‌وحش «سفیدکوه»؛ کم توجهی گردشگران دردسرساز شد

آتش در پناهگاه حیات‌وحش «سفیدکوه»؛ کم توجهی گردشگران دردسرساز شد

خرم آباد- حریق در پناهگاه حیات وحش سفید کوه با حضور به موقع محیط بانان پناهگاه سریع کنترل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بهلولی مسئول پناهگاه حیات وحش سفید کوه امروز به خبرنگاران گفت: محیط بانان پناهگاه حین گشت و کنترل روزانه در حوزه استحفاظی متوجه آتش سوزی در پناهگاه شده و با تلاش فراوان علی رغم وزش باد، که کنترل و اطفای حریق را بسیار با مشکل مواجه می کند، موفق به اطفای حریق در سفیدکوه شدند.

بهلولی با انتقاد از برخی گردشگران که بی توجه به رعایت نکات ایمنی باعث ایجاد آتش سوزی در طبیعت می شوند عامل آتش سوزی در پناهگاه حیات وحش سفیدکوه را عامل انسانی اعلام کرد.

مسئول پناهگاه حیات وحش سفید کوه از همه کسانی که به طبیعت وارد می شوند خواست با رعایت تمامی موارد ایمنی پاسدار طبیعت و محیط زیست باشند.

بنابراین گزارش منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه ازنا یکی از مناطق منحصربه‌فرد و پرجاذبه طبیعی لرستان است که به لحاظ برخورداری از شرایط زیست‌محیطی و ویژگی‌های زمین شناسی زیستگاه مناسب و مستعدی برای رشد و تکثیر وحوش به‌خصوص پستانداران محسوب می‌شود.

کد مطلب 3888056

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