بارش برف و باران در ۶ استان/ چندین محور مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور، هم اکنون در استان زنجان (اکثر محورها)، استان آذربایجان غربی (محورهای تکاب-شاهین دژ و پیرانشهر)، استان اردبیل (محورهای اردبیل-سرچم و اسالم-خلخال)، استان قزوین (آزادراه قزوین-کرج) و شرق استان تهران (محور فیروزکوه) بارش برف ادامه دارد.

وی افزود: همچنین از استان کردستان (محور سنندج-مریوان) بارش باران گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور ادامه داد: در استان کرمانشاه (اکثر محورها)، استان آذربایجان غربی (محور مهاباد-سردشت) و استان اردبیل (محور خلخال-اسالم) با مه گرفتگی و کاهش دید همراه است.

سرهنگ رحمانی تاکید کرد: در استان زنجان (محورهای زنجان-طارم ,دندی-تکاب) کولاک و یخ زدگی گزارش شده و تردد با زنجیر چرخ ممکن است.

وی ادامه داد: همچنین محورهای مسدود:

محور شمشک-دیزین در استان های تهران و البرز (بعلت بارش برف و عدم ایمنی کافی)

محور پونل-خلخال در استان های اردبیل و گیلان (بعلت بارش برف و عدم ایمنی کافی)

محور سروآباد-پاوه در استان های کردستان و کرمانشاه (بعلت بارش شدید برف)

محور سه راهی پونل در استان گیلان (بعلت ریزش کوه)

محور فرعی عشایری سی سخت-پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد (بعلت بارش برف و عدم ایمنی کافی)

محور کرج-چالوس در استان های البرز و مازندران جهت ایمن سازی تونل امیرکبیر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه , سه شنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه از ساعت ۲۰ الی ساعت ۰۵:۳۰ بامداد روز بعد مسدود می باشد و در زمان انسداد تردد از سایر محورهای شمالی صورت می پذیرد.

در جنوب استان سیستان و بلوچستان محورهای بزمان-دلگان , چاهان-زرآباد , جلگه-بمپور , دلگان-جلگه , دلگان-چاه اسحاق , فنوج-رمشک , نیکشهر-بنت , جلگه-ایرانشهر (بعلت بارش باران و طغیان رودخانه های محلی). سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیک روان برخوردار است.