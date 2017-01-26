اختصاص ۴۰ میلیارد ریال برای فاضلاب شادگان

نعمت الله آلبوغبیش درگفت و گو با خبرنگار مهر، از اختصاص مبلغ ۴۰ میلیاردر ریال جهت رسیدگی به وضعیت فاضلاب این شهر خبر داد و اظهارکرد: این اعتبار بدنبال بازدید مهندس میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در مرداد ماه سال جاری از این شهرستان تأمین و ابلاغ شده است.

معاون فرماندار شادگان با اعلام نامطلوب بودن وضعیت فاضلاب شهر شادگان و تأکید بر ضرورت رسیدگی جدی در این زمینه افزود با پیگیری مسئولین شهرستان بویژه نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و مدیران شرکت آبفا تعویض قسمتی از خطوط فرسوده و تلمبه های فاضلاب شادگان با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال آغاز و تاکنون خط خروجی تلمبه خانه فاضلاب شماره ۶ به قطر ۵۰۰ میلیمتر و عبور آن از زیر رودخانه و احداث منهول به میزان حدود ۷۵۰ متر توسط شرکت آبفا استان انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر این ورودی تلمبه خانه فاضلاب شماره ۱۰ با قطر ۵۰۰ میلیمتر به میزان ۴۲۰ متر، حدود ۶۵۰ متر خط لوله با قطر ۲۰۰ میلیمتری در نقاط پراکنده شهر، حدود ۲۵۰۰ متر انشعابات پراکنده (۲۴۰ انشعاب)، حدود ۲۴۰ متر خط لوله با قطر ۳۵۰ میلیمتری و خرید یکدستگاه موتور جنتکس جهت نصب در خودرو به منظور رفع انسداد فاضلاب توسط شرکت آبفا انجام شده و عملیات باز سازی و افزایش ظرفیت تلمبه خانه فاضلاب شماره ۶ همراه با عملیات لایروبی نیز آغاز شده است که جای تقدیر و تشکر از متولیان امور فاضلاب را دارد.

آلبوغبیش در پایان یادآور شد: شبکه فاضلاب شادگان بشدت فرسوده است و اعتبار ویژه به منظور رفع نواقص و مشکلات مالی، نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است و لازم است مدیریت آبفای استان در این راستا تا رفع مشکل بصورت اساسی پیگیری جدی معمول نمایند.