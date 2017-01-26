تجلی عشق و ایثار با تلاقی آتش نشانان و مدافعان حرم در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر؛ صبح پنجشنبه پیکر سه شهید مدافع حرم با حضور پر شور مردم و مسئولان، از مقابل مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) تشییع و در قطعه گلزار شهدای بهشت رضا(ع) به خاک سپرده شد.

شهیدان محمد رضا مهدیزاده، عبدالله توکلی و حسن محمدی مدافعان حرم حضرت زینب(س) بودند که در نبرد با تروریست های تکفیری در سوریه به فیض عظیم شهادت نائل شدند.

گفتنی است از جلوه های ویژه این تشییع حضور گسترده خواهران و برادران بسیجی و آتش نشان سازمان آتش‌نشانی مشهد در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای مدافع حرم بود که با در دست داشتن تصاویر شهدای آتش نشانی؛ همراهی و همدردی خود با خانواده و یاران شهدای مدافع حرم را به نمایش گذاشتند.