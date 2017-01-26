ایجاد تعمیرگاه و بانک لوازم یدکی خودروهای سنگین در محل پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جعفری با اشاره به وجود ماشین آلات وماشین های سنگین در محل حادثه از ابتدای عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو گفت: به همین منظور نسبت به ایجاد تعمیرگاه سیار در محل حادثه اقدام کردیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران بابیان اینکه تمامی وسایل یدکی دستگاه های و جرثثیل های بزرگ را در محل حادثه مستقر کرده ایم، تصریح کرد: دستگاه های یدکی اکه از پرکاربردترین دستگاه ها هستند را مستقر کرده ایم. به گونه ای که می توان به صورت بیست و چهارساعته نسبت به تعمیر این ماشین آلات اقدام کرد.

وی در پایان بابیان اینکه بر روی تمامی خودرو ها هر روز سرویس های مکانیکی انجام می شود، خاطرنشان کرد : این خودروها سریعا سوختگیری کرده و تمامی در محل حادثه مستقر هستند.