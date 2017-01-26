دیواره سنگنوردی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیواره سنگنوردی استادیوم ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان استان صبح پنجشنبه با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری رسید.

دیواره سنگ‌نوردی ۱۵ متری قزوین با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان در فضای ورزشگاه ۱۵ هزار نفری استان احداث شده است.

این دیواره سنگنوردی به نام رضا علیپور قهرمان سنگ‌نوردی دنیا به بهره برداری رسید.

در ادامه وزیر ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی تالار شهر قزوین بازدید کرد.

تالار بزرگ شهر قزوین در ۳ فاز و مساحتی ۲۲ هزار مترمربعی در حال تکمیل و تجهیز است.

استخر سرپوشیده این مجموعه فرهنگی ورزشی در فضایی به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع ساخته شده و تمامی استانداردهای بین المللی برای رشته های شنا، شیرجه، واترپلو، را دارد.

سونای خشک و بخار، سرسره آبی، حمام ترک، استخر کودکان، جکوزی و انواع دایو در ارتفاع مختلف و استفاده از سیستم مدرن تصفیه آب بدون استفاده از کلر از ویژگی های این استخر است.

همچنین مجموعه بولینگ ورزشی این مجموع در دی ماه با شش خط راه اندازی شد.

همچنین سالن اسکواش که در ردیف ۵ سالن نمونه کشور است و سالن بدنسازی از دیگر قسمتهای این مجموعه با دارا بودن مدرن ترین دستگاههای بدن سازی هوازی و اسکی فضایی، تردمیل، دوچرخه ثابت در ماه گذشته توسط استاندار قزوین افتتاح شد.

برای راه اندازی این مجموعه ورزشی و فرهنگی بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از دانشگاه علمی و کاربردی تخصصی ورزش و جوانان استان قزوین بازدید کرد.

این دانشگاه در حال حاضر در ۵ رشته کاردانی و سه رشته کارشناسی در حال فعالیت است، بیش از ۳۳۰ دانشجو در حال حاضر در دانشگاه تخصصی ورزش در رشته های تخصصی ورزشی تحصیل می‌کنند.