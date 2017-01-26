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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸

کشته شدن ۲۳ داعشی در شهر «الباب» توسط ارتش ترکیه

کشته شدن ۲۳ داعشی در شهر «الباب» توسط ارتش ترکیه

ارتش ترکیه در حملات خود به مواضع داعش در شهر الباب در شمال سوریه، ۲۳ تروریست را به هلاکت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش ترکیه شماری از تروریست ها را در شمال سوریه به هلاکت رساند.

در همین راستا، نظامیان ارتش ترکیه با حملات هوایی و زمینی به مواضع تکفیری های داعش در شهر «الباب» واقع در شمال سوریه، ۲۳ تروریست را به هلاکت رساندند.

ترکیه از ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از حکومت قانونی سوریه با هدف اعلامیِ مبارزه با تروریست های داعش، اما با تمرکز بر سرکوب شدید کردهای سوریه و عقب راندن آن ها به شرق رود فرات، به عملیات نظامی خود موسوم به «سپر فرات» مبادرت ورزیده است.

روز سه شنبه ۵ بهمن نیز «نعمان کورتولموش» معاون نخست وزیر ترکیه بدون توجه به حضور بدون مجوز نظامیان این کشور در خاک سوریه گفت: ما عملیات «سپر فرات» را انجام نداده ایم تا شهر «الباب» را به سوریه بازگردانیم!

کد مطلب 3888074

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