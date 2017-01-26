تولید نفت از میادین مشترک با عراق افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز غرب، سعید ناصری‌پور درباره آخرین وضعیت تولید نفت از میادین مشترک غرب کشور، گفت: هم اکنون ظرفیت تولید روزانه در میادین غرب کشور حدود ۱۸۰ هزار بشکه نفت خام و ۷ میلیون متر مکعب گاز است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با اعلام اینکه بر اساس چشم انداز تولید ۱۰ ساله باید تولید نفت خام به ۴۴۰ هزار بشکه نفت و ۱۵ میلیون متر مکعب گاز افزایش یابد، تصریح کرد: در حال حاضر تولید تکلیفی سال ۹۶ را مطابق مصوبه شرکت ملی نفت ایران محقق شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی مجبور به کاهش تولید تکلیفی خود بوده است، اظهار کرد: اما از ادیبهشت ماه امسال با توجه به تاکید وزارت نفت مبنی بر افزایش تولید نفت و گاز، در تمامی میادین تحت پوشش خود به ویژه در میادین مشترک موفق به تحقق ۱۰۰ درصدی تولید تکلیفی شده‌ایم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ۹۰ درصد نفت مناطق مرکزی کشور از طریق میادین غرب کشور انجام می شود، تاکید کرد: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب از ۱۱ میدان نفتی هم اکنون حدود ۱۸۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند.

ناصری‌پور در خصوص تولید از میدان های مشترک نفتی هم توضیح داد: از ۱۱ میان نفتی فعال در محدوده عملیاتی شرکت نفت و گاز غرب چهار میدان نفت شهر، آبان، دهلران و پایدار غرب مشترک بوده که در شرایط حاضر با توجه به تاکید بر تولید حداکثری از میدان های مشترک با جدیت تمام تولید از این میدان ها در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول، خاطرنشان کرد: هم اکنون از میدان پایدار غرب و آبان حتی بیش از تولید تکلیفی برداشت نفت انجام می‌شود.

به گزارش مهر، شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در حوزه فعالیت خود در پنج منطقه عملیاتی، تنگ بیجار، نفت شهر، چشمه خوش، سرکان و دهلران، بیش از ۱۲ میدان نفتی و ۷ میدان گازی شناخته شده دارد که در استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه، قم و خوزستان گسترده شده است.