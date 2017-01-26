تیم هیئت بسکتبال البرز قزوین به مصاف مهرام تهران می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ یک بسکتبال کشور و در بازی هفته چهاردهم، هیئت بسکتبال البرز قزوین در خانه به مصاف مهرام تهران می رود.

این بازی فردا از ساعت ۱۶ در خانه بسکتبال قزوین برگزار می شود.

نماینده استان با ۱۰ امتیاز در انتهای گروه شمال این رقابت ها قرار دارد.

دومین دوره شطرنج جام مهربانی فردا برگزار می شود

این رقابت در راستای حمایت از کودکان سرطانی هشتم بهمن در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان برگزار می شود.

تمام عواید حاصل از این مسابقات از سوی هیئت شطرنج استان به کودکان سرطانی واگذار می شود.

کاراته کا استان راهی رقابت های لیگ جهانی شد

مجیدحسن نیای قهرمان کاراته آسیا، برای شرکت در مسابقات لیگ کاراته جهان راهی پاریس شد.

حسن نیای قهرمانی ۲۰۱۲ بزرگسالان آسیا را در کارنامه دارد.

همایش بزرگ پیاده روی خانواده در تاکستان

این همایش همراه با پخش زنده از شبکه سه فردا ساعت ۷:۳۰ صبح برگزار می شود.

چهار راه کمیته امداد محل تجمع پیاده روی است.

آزادکاران استان سوم کشور شدند

در پایان رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی کشور در گروه های ب آزاد و گرامیداشت دهه مبارک فجر و یادواره آتشنشانان تیم قزوین با شکست برابر تیم گیلان چهارم شد.

این رقابت ها طی روزهای ۵ و ۶ بهمن در شهر اراک برگزار شد.

مسابقات فوتسال هشت جانبه استان امشب آغاز می شود

این رقابت ها گرامیداشت شهدای ورزشکار مدافع حرم و تحت عنوان جام دهه فجر، با شرکت تیم های رستوران نمونه الف، خیبر، قدس اقبالیه، میثاق قزوین، رستوران نمونه ب، تکاور، همت‌آباد و المپیک امروز و فردا برگزار می شود.

در این رقابتها دو تیم ناشنوا و شش تیم از لیگ استان شرکت دارند.

سالن کوثر شهر قزوین میزبان این رقابت ها است.

تیم طرح و توسعه امروز به میدان می رود

در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور و در بازی هفته بیستم تیم طرح و توسعه سبز الوند قزوین در بازی خارج از خانه برابر تیم شهروند ساری به میدان می رود.

این بازی از ساعت ۱۶ امروز در ساری برگزار می شود.

تیم طرح و توسعه در مکان سیزدهم لیگ برتر قرار دارد.