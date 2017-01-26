به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرمانداری گرگان، سید عباس حسینی در یازدهمین جلسه شورای اداری شهرستان گرگان اظهار کرد: به مناسبت هفته درختکاری از اداره منابع طبیعی استان خواست با همکاری سایر ادارات شهرستان برنامه‌ای را تدارک یابد تا در شعاع ۱۵ کیلومتری ورودی و خروجی شهر گرگان، بلوارها و حتی روستاهای این حوزه باهدف ایجاد کمربند سبز درختکاری صورت گیرد.

وی افزود: ازجمله درخت‌هایی که در این طرح کاشته می‌شوند و باید حفظ شود گونه‌های بومی به‌غیراز کاج و اکالیپتوس است.

فرماندار گرگان در خصوص ثبت شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران در شهرستان‌ها گفت: بر اساس پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت محترم وزیران مصوبه‌ای مبنی بر تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به تصویب رسید که با اجرای آن می‌توانیم در جهت تحول و توسعه شهرستان گام برداریم.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این مصوبه، تسریع در جهت رشد و بسترسازی مناسب در شهرستان‌ها و برنامه‌ریزی در جهت ورود منابع مردمی به بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی بوده که در اجرای قانون کلی اصل ۴۴ و در چارچوب مقررات طرح توجیهی، فنی و اقتصادی آن در نظر گرفته‌شده است.

به گفته حسینی فعالیت‌های عمرانی و آبادانی در حوزه شهر و روستاهای شهرستان و سرمایه‌گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، خرید سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در حوزه فعالیت شهرستان، تملک اراضی واقع در بافت‌های فرسوده شهری و ...ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های تأسیس این شرکت تعاونی خواهد بود که یک‌سوم مردم شهرستان نیز می‌توانند در آن عضو شوند.