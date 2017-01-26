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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

فرماندار گرگان:

طرح کمربند سبز در گرگان اجرا می‌شود

طرح کمربند سبز در گرگان اجرا می‌شود

گرگان – فرماندار گرگان از اجرای طرح کمربند سبز باهدف درختکار در اطراف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرمانداری گرگان، سید عباس حسینی در یازدهمین جلسه شورای اداری شهرستان گرگان اظهار کرد: به مناسبت هفته درختکاری از اداره منابع طبیعی استان خواست با همکاری سایر ادارات شهرستان برنامه‌ای را تدارک یابد تا در شعاع ۱۵ کیلومتری ورودی و خروجی شهر گرگان، بلوارها و حتی روستاهای این حوزه باهدف ایجاد کمربند سبز درختکاری صورت گیرد.

وی افزود: ازجمله درخت‌هایی که در این طرح کاشته می‌شوند و باید حفظ شود گونه‌های بومی به‌غیراز کاج و اکالیپتوس است.

فرماندار گرگان در خصوص ثبت شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران در شهرستان‌ها گفت: بر اساس پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت محترم وزیران مصوبه‌ای مبنی بر تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به تصویب رسید که با اجرای آن می‌توانیم در جهت تحول و توسعه شهرستان گام برداریم.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این مصوبه، تسریع در جهت رشد و بسترسازی مناسب در شهرستان‌ها و برنامه‌ریزی در جهت ورود منابع مردمی به بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی بوده که در اجرای قانون کلی اصل ۴۴ و در چارچوب مقررات طرح توجیهی، فنی و اقتصادی آن در نظر گرفته‌شده است.

به گفته حسینی فعالیت‌های عمرانی و آبادانی در حوزه شهر و روستاهای شهرستان و سرمایه‌گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، خرید سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در حوزه فعالیت شهرستان، تملک اراضی واقع در بافت‌های فرسوده شهری و ...ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های تأسیس این شرکت تعاونی خواهد بود که یک‌سوم مردم شهرستان نیز می‌توانند در آن عضو شوند.

کد مطلب 3888086

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