اروپا در آستانه خریدهای بزرگ نفتی از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، اروپا در ماه جاری بیشترین حجم نفت را از ایران در ۵ سال اخیر دریافت میکند؛ نشانهای که از بازگشت مجدد سهم از دسترفته بازار به این کشور به دلیل اعمال تحریمهای پیشین حکایت دارد.
اطلاعات شرکتهای کشتیرانی و گزارشهای اتحادیه اروپا نشان میدهد در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ روزانه ۶۲۲ هزار و ۵۸۱ بشکه نفت ایران از طریق ابرتانکرها به اروپا خواهد رسید که از نوامبر سال ۲۰۱۱ رکوردی بیسابقه محسوب میشود.
دو ابرتانکر ایران با نامهای «Huge» و «Snow» در راه اروپا هستند و حدود ۴ میلیون بشکه نفت را حمل میکنند. تحریمهایی که بر ضد ایران اعمال شد، فروش نفت این کشور را به اروپا در سال ۲۰۱۲ متوقف کرد و ایران توانست سال گذشته عرضه نفت را از سرگیرد.
به گفته رابین میلز مدیر ارشد اجرایی مرکز مشورتی قمر انرژی در دبی، ایران کوشیده است در قالب یک اولویت، مشتریان سنتی خود را در کشورهایی نظیر یونان و ایتالیا بازیابد.
تا زمانی که سازمان اوپک در ۳۰ نوامبر سال گذشته با کاهش تولید موافقت کرد، تولیدکنندگان با افزایش هرچه بیشتر عرضه در تلاش بودند سهم بیشتری از بازار را به دست آورند؛ عاملی که به کاهش بهای نفت و افزایش ذخایر نفتی منجر شد.
هنوز زود است بگوییم افزایش عرضه نفت ایران، کوششی قطعی برای کسب مجدد سهم بازار اروپاست چرا که بیشتر کشتیهایی که این ماه به اروپا میرسند بنادر کشورهایشان را پیش از ۱ ژانویه زمان آغاز اجرای توافق اوپک و کشورهای غیرعضو ترک کردند.
به گفته یک مقام شرکت نفت ایران که نخواست نامش فاش شود فروش نفت ایران به کشورهای مدیترانهای نظیر ایتالیا، اسپانیا و یونان بیشتر بر مبنای عرضه نفت سنگین است.
به گفته او، ایران همچنین حجم بیشتری از نفت خام سبک خود را که از آن برای تولید سوختهایی نظیر بنزین استفاده میشود، در قالب طرحهای فرصتطلبانه به مشتریان در شمال غربی اروپا میفروشد.
اطلاعات مرتبط با حرکت کشتیها نشان میدهد فرانسه از زمان لغو تحریمها، بیشترین حجم نفت را در میان کشورهای اروپایی از ایران خریده است. یکسوم نفت ایران در اروپا وارد فرانسه شده است.
سهم تولید نفت ایران در اوپک در حال بازگشت به نقطهای است که تا پیش از آغاز اجرای تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای در اختیار داشت.
آن تحریمها علاوه بر دشوار کردن شرایط برای انتقال نفت ایران از طریق مسیر دریایی، کشورهای خریدار نفت ایران را نیز تنبیه میکرد.
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