مطالبات فرهنگیان هرمزگان پرداخت می شود/لزوم نوسازی مدارس تخریبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت پیش ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: ۴ هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه وزارت آموزش‌ و پرورش توسط دولت به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده شد. طی دوماه گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد تا استان‌هایی همچون هرمزگان که با مشکل مطالبات فرهنگیان بازنشسته روبرو هستند حل شود. همچنین یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در حوزه نوسازی مدارس هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان باقیمانده به بخش نوسازی مدارس اختصاص‌یافته است، ادامه داد: استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان با مشکلات عدیده‌ای در این بخش مواجه‌اند و برای دولت در این بخش از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند که امیدوارم با رایزنی‌هایی که انجام خواهد گرفت سهم استان هرمزگان متناسب با مشکلات آن دیده شود و مشکلات گفته‌شده در خصوص کمبود مدارس و کلاس‌های تخریبی برطرف شود.

نوبخت با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان هرمزگان و مرتفع شدن مقطعی تامین آب شرب، عنوان کرد: جلسه‌ای با وزیر نیرو برگزار خواهد شد و مشکلات بی آبی و فروچاله های میناب مورد بررسی قرار خواهد گرفت امیدواریم این معضل با تخصیص اعتبارات و راهکارهای تخصصی رفع شود.

سخنگوی دولت اظهارداشت: دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده برای رفع مشکلات آب، فاضلاب، محیط زیست و شبکه ریلی اختصاص داده است که ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب شرب خواهد بود.

نوبخت بابیان اینکه توسعه جزایر استان به‌ویژه ابوموسی مورد توجه جدی تصریح کرد: در این جلسه گزارشی در خصوص تأمین آب شرب ضرورت انتقال آن به داخل شهر داده شد و همچنین دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی مشکلات موجود در واحد کشاورزی را مطرح کردند که البته خوشبختانه مصوبه‌ای در دولت به اجرا درآمده که افرادی که تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات معوق دارند، سود و جرائم آن‌ها بخشیده شود تا در افزایش تولید مؤثر شود.

نوبخت با اشاره به اینکه راه‌اندازی پرواز مستمر روزانه از ابوموسی در دهه فجر به‌صورت دائمی در دهه مبارک فجر آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: در این سفر از دیگر جزایر استان نظیر هرمز و لارک بازدید خواهم داشت و مجموعه تصمیماتی از سوی شورای برنامه‌ریزی استان برای پیشرفت و آبادانی شهرهای مختلف استان اتخاذ می‌شود را پیگیری خواهم کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه دولت مصمم است تا پایان سال جاری مشکل مسکن مهر را برطرف و این پرونده را ببندد، عنوان کرد: ۸۰۰ میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر اختصاص‌یافته است که امیدواریم بتواند دغدغه دولت و مردم در سرنوشت مسکن مهر را برطرف کند.

نوبخت همچنین در خصوص عدم تکمیل پروژه پل خلیج‌فارس، تصریح کرد: متأسفانه در این پروژه با مشکلاتی چه مالی و چه فنی وجود دارد و برخی دغدغه‌ها در جلسه بنده با ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد مطرح شد و در این خصوص مسائلی وجود دارد که مطرح کردن آن در این جلسه ضرورت ندارد.

نوبخت در خصوص مشکلات صنعت کشتی‌سازی هرمزگان افزود: بعدازاینکه ماه گذشته در بندرعباس حضور پیدا کردم، دو هفته بعد به بوشهر سفر کردم و از کارخانه صدرا بازدید و ظرفیت صنعت دریایی کشور را روبه‌پیشرفت مشاهده کردم و اگر مشکل حقوقی نداشتیم به‌طور حتم قراردادمان با کره‌جنوبی را اجرا نمی‌کردیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم برای صنعت دریایی و کشتی‌سازی اقدامات اساسی انجام دهیم جلسه‌ای هفته آینده برگزار و بخشی از حمایت‌های صندوق توسعه ملی را شامل این صنعت می‌کنیم.