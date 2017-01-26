«موگرینی» با «میشل عون» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صفحه توییتر ریاست جمهوری لبنان، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با «میشل عون» در دفتر وی دیدار و درباره مسائل داخلی لبنان و رویدادهای منطقه رایزنی کرد.

موگرینی پیش از میشل عون نیز با «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان دیدار و در سخنانی گفت: ما حمایت اتحادیه اروپا از لبنان و مردم و موسسات این کشور را مورد بحث قرار دادیم. ما حمایت اتحادیه اروپا از لبنان بویژه در دو زمینه پذیرش آوارگان سوری و سرمایه گذاری در خصوص اقتصاد این کشور را بررسی کردیم.

فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه چهارشنبه طی سفری رسمی وارد بیروت پایتخت لبنان شد. وی قرار است در این سفر با «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان نیز دیدار نماید.