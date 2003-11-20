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۲۹ آبان ۱۳۸۲، ۱۳:۲۷

در بخش جوان يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به نمايش در آمده است:

تابلوي معرق 72 " بسم الله الرحمن الرحيم " به نيت 72 تن

تابلوي معرق 72 " بسم الله الرحمن الرحيم " به نيت 72 تن

تابلوي معرق 72 " بسم الله الرحمن الرحيم " به نيت 72 تن شهيد كربلا اثر " روح الله رادفر " در بخش جوان يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به نمايش در آمده است .

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"  اين تابلوي معرق كه به نوعي بيانگر نقطه تلاقي مودت قرآن و اهل بيت (ع) مي باشد ، به صورت گنبد و گلدسته  طراحي شده و از چند بخش متفاوت كه در اصل موضوع با يكديگر در ارتباط هستند تشكيل شده است .
بر اساس اين گزارش آيه " بسم الله الرحمن الرحيم " به 34 زبان زنده دنيا در قسمت پاييني اين تابلو نوشته شده است ، همچنين  اسم جلاله " الله " نيز 313 بار به نيت 313 تن از ياران امام زمان (عج) دور تا دور اين طرح  به شكل  گنبد كار شده و گلدسته هاي اين گنبد نيز هر يك از 21 "  بسم الله الرحمن الرحيم "  تشكيل شده است كه در يك قالب كلي به شكل گلدسته در آمده است .
بدنه اين اثر هم با آيه " بسم الله الرحمن الرحيم " كه با خطوط و اشكال مختلف نگارش شده  مزين شده است . 
بخش ديگر اين اثر  زيارت عاشورا است كه در 14 سطر و به نيت 14 معصوم دربخشي از گنبد كار شده است .
همچنين در تمام تابلو براي نقطه گذاري  آيه  " بسم الله الرحمن الرحيم "  از نام علي (ع) استفاده شده است و  اين برگرفته  از اين روايت است كه حضرت علي (ع) فرمود :  " اسرار قرآن در سوره حمد جمع شده و اسرار حمد در آيه « بسم الله الرحمن الرحيم » و اسرار اين آيه در " باء " بسم الله و من نقطه اين " باء " هستم به اين معني كه حضرت علي (ع) جامع همه اسرار قرآن هستند . 
لازم به ذكر است اين تابلو در 135 روز آماده شده و 5 نوع چوب از جمله چوب نار ، نارنج ، صنوبر ، افرا و زبان گنجشك بر اساس نوع كيفيت و ويژگي هاي آنها در تابلو به كار رفته است .
گفتني است اين تابلو توسط " روح الله رادفر " هنرمند جوان كشورمان طراحي و ساخته شده است .

 

 

 

کد مطلب 38881

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