تابلوي معرق 72 " بسم الله الرحمن الرحيم " به نيت 72 تن

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" اين تابلوي معرق كه به نوعي بيانگر نقطه تلاقي مودت قرآن و اهل بيت (ع) مي باشد ، به صورت گنبد و گلدسته طراحي شده و از چند بخش متفاوت كه در اصل موضوع با يكديگر در ارتباط هستند تشكيل شده است .

بر اساس اين گزارش آيه " بسم الله الرحمن الرحيم " به 34 زبان زنده دنيا در قسمت پاييني اين تابلو نوشته شده است ، همچنين اسم جلاله " الله " نيز 313 بار به نيت 313 تن از ياران امام زمان (عج) دور تا دور اين طرح به شكل گنبد كار شده و گلدسته هاي اين گنبد نيز هر يك از 21 " بسم الله الرحمن الرحيم " تشكيل شده است كه در يك قالب كلي به شكل گلدسته در آمده است .

بدنه اين اثر هم با آيه " بسم الله الرحمن الرحيم " كه با خطوط و اشكال مختلف نگارش شده مزين شده است .

بخش ديگر اين اثر زيارت عاشورا است كه در 14 سطر و به نيت 14 معصوم دربخشي از گنبد كار شده است .

همچنين در تمام تابلو براي نقطه گذاري آيه " بسم الله الرحمن الرحيم " از نام علي (ع) استفاده شده است و اين برگرفته از اين روايت است كه حضرت علي (ع) فرمود : " اسرار قرآن در سوره حمد جمع شده و اسرار حمد در آيه « بسم الله الرحمن الرحيم » و اسرار اين آيه در " باء " بسم الله و من نقطه اين " باء " هستم به اين معني كه حضرت علي (ع) جامع همه اسرار قرآن هستند .

لازم به ذكر است اين تابلو در 135 روز آماده شده و 5 نوع چوب از جمله چوب نار ، نارنج ، صنوبر ، افرا و زبان گنجشك بر اساس نوع كيفيت و ويژگي هاي آنها در تابلو به كار رفته است .

گفتني است اين تابلو توسط " روح الله رادفر " هنرمند جوان كشورمان طراحي و ساخته شده است .