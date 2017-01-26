  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

ساخت یخ شکن شیشه خودرو از نقره

ساخت یخ شکن شیشه خودرو از نقره

یک شرکت خودروسازی پوششی شفاف از نقره برای شیشه جلوی خودرو ساخته که در زمستان مانند یخ شکن عمل می کند و در تابستان از گرمای داخل کابین خودرو می کاهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیو اطلس، در سال های گذشته خودروسازان فناوری های مختلفی برای ساخت شیشه جلویی خودرو طراحی کردند. یکی از آنها شیشه جلویی بود که به وسیله رشته های الکتریکی که در شیشه کارگذاشته می شوند گرم می شوند. این روش از یخ زدن شیشه جلوی خودرو جلوگیری می کند. از سوی دیگر به راننده کمک می کند هنگامیکه نور کم است  یا  نور چراغ خودروهای روبرو مستقیم به سمت راننده می تابد، بهتر در جاده جهت یابی کند.

درهمین راستا شرکت فولکس واگن اعلام کرده  شیشه های جلویی جدیدی که برای خودرو ساخته که حاوی لایه ای شفاف و رسانا از نقره است. زیر این لایه نیز شیشه های لمینت شده قرار دارند.

به این ترتیب شیشه جلوی خودرو فقط با مصرف ۴۰۰ تا ۵۰۰ وات انرژی گرم می شود و مانند یک یخ شکن عمل می کند.

نکته جالب دیگر آنکه پوشش نقره حدود ۶۰ درصد اشعه مادون قرمز نورخورشید را منعکس می کند به این ترتیب فضای داخل خودرو در تابستان خنک تر می ماند.

کد مطلب 3888101
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها