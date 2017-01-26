ساخت یخ شکن شیشه خودرو از نقره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیو اطلس، در سال های گذشته خودروسازان فناوری های مختلفی برای ساخت شیشه جلویی خودرو طراحی کردند. یکی از آنها شیشه جلویی بود که به وسیله رشته های الکتریکی که در شیشه کارگذاشته می شوند گرم می شوند. این روش از یخ زدن شیشه جلوی خودرو جلوگیری می کند. از سوی دیگر به راننده کمک می کند هنگامیکه نور کم است یا نور چراغ خودروهای روبرو مستقیم به سمت راننده می تابد، بهتر در جاده جهت یابی کند.

درهمین راستا شرکت فولکس واگن اعلام کرده شیشه های جلویی جدیدی که برای خودرو ساخته که حاوی لایه ای شفاف و رسانا از نقره است. زیر این لایه نیز شیشه های لمینت شده قرار دارند.

به این ترتیب شیشه جلوی خودرو فقط با مصرف ۴۰۰ تا ۵۰۰ وات انرژی گرم می شود و مانند یک یخ شکن عمل می کند.

نکته جالب دیگر آنکه پوشش نقره حدود ۶۰ درصد اشعه مادون قرمز نورخورشید را منعکس می کند به این ترتیب فضای داخل خودرو در تابستان خنک تر می ماند.