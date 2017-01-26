۴ باند سرقت در قم متلاشی شد/ برخورد قاطع با سارقان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از خودروهای کشف شده و نمایش سارقان دستگیرشده توسط پلیس آگاهی قم قبل از ظهر پنج‌شنبه با حضور دادستان و فرمانده انتظامی استان قم و افرادی که از آنان سرقت شده بود در اداره آگاهی قم برگزار شد.

در این مراسم که سارقان با چشم‌های بسته حضور داشتند، خودورهای کشف شده به مالکان تحویل شد.

فرمانده انتظامی استان قم در حاشیه بازدید از مجموعه پلیس آگاهی اظهار داشت: پلیس آگاهی قم در یک ماه گذشته موفق به شناساسی و متلاشی کردن چهار باند سرقت شد که سارقان، سرقت خودرو، سرقت از منزل و سرقت‌های مختلف را در سطح شهر انجام می‌دادند.

اعتراف به ۹۰ فقره سرقت

سردار کاظم مجتبایی افزود: چهار باند باند متشکل از ۱۸ نفر بود که به بیش از ۹۰ فقره سرقت اعتراف کردند اما رصدهای اطلاعاتی و امکانات فنی ما می‌گوید که سرقت‌ها بیش از این بوده است.

وی ادامه داد: در این میان دو باند مربوط به سرقت منزل است که سارقان تاکنون به ۴۵ سرقت منزل اعتراف کرده اند، یک باند سه نفره نیز به ۲۰ سرقت خودرو اعتراف کردند و باند سه نفره دیگر تاکنون به بیش از ۴۵ فقره سرقت تحت پوشش که به طور عمده سرقت از زائران و افراد غیربومی بوده معترف شدند.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه بیشتر سارقان غیربومی هستند، اظهار کرد: این افراد در بیش از هفت استان فعالیت مجرمانه داشتند و برخی هم اتباع بیگانه هستند که در قم اقدام به سرقت می‌کردند.

وی اظهار داشت: پلیس آگاهی قم برای کنترل سرقت‌ها، افزایش کشفیات، برگرداندن اموال از دست رفته به صاحبان آنها، برقراری امنیت همه جانبه و کسب اعتماد عمومی مردم مصمم و قاطعانه به تلاش خود ادامه می‌دهد.

مجتبایی گفت: به مردم توصیه می‌کنم برای حفاظت از اموالشان نسبت به تقویت حفاظت‌های فیزیکی منازل، فروشگاه‌ها، خودروها با پلیس همکاری کنند و مسئولان را در امر مهم تأمین امنیت یاری دهند.

دادستانی در برخورد با سرقت جدی است

دادستان قم نیز در این مراسم ضمن بازدید از کشفیات و اداره آگاهی قم اظهار داشت که در خصوص حذف بستر و زمینه‌های وقوع سرقت و برخورد قاطع با سارقان به خصوص آنان که سامان یافته و باندی عمل می‌کنند و سابقه محکومیت دارند تمام تلاش خود را انجام می‌دهد.

مهدی کاهه گفت: به تمام بزهکاران هشدار می‌دهیم که دادستانی در طرح برخورد با سرقت جدی است و بزهکاران نسبت به اصلاح خود اقدام کنند.