به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا محمد محمدی امروز پنجشنبه در همایش تجلیل از مقام روحانیون معمر و خانواده مرحومین استان کرمانشاه با عنوان «هادیان نور» که در محل مجتمع بعث کرمانشاه برگزار شد، گفت: از ابتدای انقلاب، دشمنان اتحاد و ثبات و پیشرفت با عزت ملت ایران، ترور و تخریب را برای ایجاد نا امنی، تفرقه و نفوذ را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: دشمنی و عناد آنها همچنان ادامه دارد و خاتمه نیافته و در طول زمان به حیله های متناسب با روز دست می زنند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه یاد آور شد: دشمنان چندی است پس نا امید شدن در رویارویی های نظامی، تمرکز خود را بر جنگ نرم و نفوذ به این شیوه گذاشته اند.

وی گفت: دشمنان ۴ هدف اصلی از جمله تغییر افکار، تغیییر باورها، تغییر رفتار و تغییر ساختار را طراحی کردند و در این زمینه هزینه های هنگفتی را صرف کردند تا به لایه های مختلف اسلام نفوذ پیدا کنند.

دشمنان خانواده، مسجد، دانشگاه، مدرسه و جوانان را هدف قرار داده اند

محمدی تصریح کرد: آنها نقاط هدف خود را خانواده، جوانان، منابع، مساجد، دانشگاهها و مدارس تعیین کردند و مناطق عملیاتی را هدف قرار دادن افکار این گروه ها قرار دادند.

وی تاکید کرد: دشمنان حمایت رسانه های معاند و ترویج بی اخلاقی و ابتذال و بی بند و باری اخلاقی را به موازات حمایت از مروجان خرافه و شیطان پرستی و تغییر دین و بی تفاوتی عقیدتی را پیش می برند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه گفت: دشمنان برنامه حمایت از نژاد پرستی ها و جنگ طلب هاهمزمان با تخریب تفرقه جویان و تروریستان و تکفیریان اداره می کنند و همه این برنامه ریزی های پرهزینه و سیاسی را در سطح وسیع برای نفوذ در میان افکار ملت ایران به منظور رسیدن به اهداف خود طراحی کرده اند.

وی خاطر نشان و تاکید کرد: در چنین موقعیتی درنگ جایز نیست و باید دفاع روحانیون دفاع با چنین هجمه ای طراحی کنند.

روحانیون باید به عوان جدی ترین مدافعان حریم اسلام مقابل هجمه دشمن بایستند

محمدی افزود: در عرصه مقابله با جنگ نرم، روحانیت به عنوان جدی ترین مدافعان حریم اسلام و نظام اسلامی و وحدت می توانند خدمت کنند و موثر باشند.

وی تاکید کرد: در این ملت که مزین به نام اسلام است نام روحانیون رعشه بر اندام دشمنان می اندازد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه یادآور شد: در نیم قرن اخیر -که خاندان پهلوی با غرب گرایی و دین گریزی و تحریف به عقاید باورهای ملت ایران حمله کردند- بزرگ عالمانی چون حضرت امام خمینی(ره) با افشاگری و تنویر افکار عمومی و بهره مندی از قدرت دین به قیام پرداختند و آنچه را رقم زدند که تصور نمی شد.

وی با بیان اینکه این همان ملت انقلابی و عالمان دینی همان همراهان نهضت خمینی(ره) هستند گفت: واضح است که عافیت طلبی و بی تفاوتی و تمایلات دنیوی در اندیشه انقلابی آنها نفوذ نکرده است.

لزو م روشنگری از سوی روحانیون در خصوص تکفیری ها

محمدی تاکید کرد: لازم است روحانیون با تقویت منابع و مساجد و تکایا به منظور افزایش جایگاه و نفوذ اعتقادی خود در میان مردم بیش از گذشته وارد عمل شوند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه خاطرنشان کرد: در تحقیقات مشخص شد ۷۰ درصد از دشمنان تکفیری هیچ شناختی ابتدایی از اسلام ندارند و ۲۵ درصد آنها در پایین ترین حد معمولی اسلام را می شناسند و در نهایت ۵ درصد از آنها ازهمین جهالت ۹۵ درصدی استفاده کرده و به قرائت سلیقه ای و خشن از اسلام می پردازند.

وی با بیان اینکه تکفیری ها در دایره مذهب تعریف نمی شوند گفت: با روشنگری روحانیون اکثریت مردم ایران از آگاهی دینی برخوردارند و در دام تکفیر نمی افتند.

ضرورت توجه به معیشت مردم از سوی مسئولین

محمدی تاکید و خاطرنشان کرد: روحانیون با نفوذ کلام و استفاده از شیوه های روز بازوی توانمند اسلام مبتنی بر آموزه های اسلام هستند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان تامین معیشت مردم را از دغدغه های مقام معظم رهبری دانست و افزود: مسئولین باید موضوع معیشت طلاب و روحانیون استان را با نگاه ویژه بررسی کنند.