هدر رفت ٩ میلیارد متر مکعب آب ناشی از ضایعات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز در هشتمین همایش بین المللی نهاده های کشاورزی با هدف تولید معیشتی و اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه تاکنون بیش از چهار هزار و ۶۰۰ برند کودی در کشور به ثبت رسیده است اظهار امیدواری کرد تنوع در این زمینه بسیاربیشتر شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۸۸۰ نوع انواع بذور سبزی و صیفی در کشور عرضه می شود، تصریح کرد: کشاورزی ما نسبت به چند سال گذشته شرایط مطلوب تری پیدا کرده اما شرایط موجود با انتظارات ما فاصله خیلی زیادی دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه طی این سال ها تولیدات بخش افزایش چشم گیری داشته است، افزود: به عنوان مثال ما در حال حاضر برای بیش از یک سال ذخیره گندم داریم و در تولید شکر نیز رکورد تاریخی ایجاد شده است. ضمن اینکه تمامی این اتفاقات مبتنی بر بهره وری آب رخ داده چرا که ما به دلیل بحران آب، ظرفیت توسعه سطح زیر کشت محصولات کشاورزی را نداریم.

کشاورز ادامه داد: به منظور تحقق اهدافی که برای آینده بخش کشاورزی پیش بینی شده مثل تامین امنیت غذایی و افزایش درآمد کشاورزان ما باید رفتارهای خود را اصلاح کنیم. مساله اینجاست که ما بیش از ظرفیتی که باید از آب موجود در طبیعت استفاده می کردیم این منبع با ارزش را پیش خور کرده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در زمینه آفت کش ها وضعیت مطلوبی نداریم، گفت: بسته آفت کش های بخش کشاورزی به اندازه خود این حوزه نیست. به این معنا که کشاورزی ما بسیار متنوع است و نیازمند بسته آفت کشی بسیار جدیدی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای هر عامل خسارت زا بین ۳ تا ۵ آفت کش داشته باشیم، تصریح کرد: سبد آفت کشی ما فقیر و از همه مهمتر مقدار زیادی قدیمی است.

کشاورز با اشاره به اینکه ماده آلی موجود در خاک های کشور بی اندازه کاهش یافته است، افزود: البته بخشی از این مساله نیز ناشی از شرایط اقلیمی کشور ماست. ضمن اینکه مقدار آبی که ما به دلیل ضایعات بخش کشاورزی از دست می دهیم بیش از ۹.۳ میلیارد متر مکعب است.