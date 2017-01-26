افتتاح بیش از ۳هزار میلیاردریال پروژه بنیاد مسکن استان در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: دهه فجر امسال در مجموع پروژه هایی با اعتبار سه هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال در مناطق مختلف استان و با هدف بهره مندی مردم به ویژه در مناطق محروم و روستایی از خدمات بنیاد مسکن مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به برخی از طرح های مورد نظر برای افتتاح در این ایام اظهار داشت: دهه فجر امسال طرح هادی ۵۳ روستای آذربایجان شرقی افتتاح خواهد شد که ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه لازم برای اجرای آنها از محل اعتبارات روستایی و نیز مشارکت های مردمی تامین شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی بهره برداری از یک باب کتابخانه با اعتبار صرف شده ۵۸۰ میلیون ریال را از دیگر پروژه های این نهاد برای ایام گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی عنوان و تصریح کرد: تحویل شش هزار و ۲۰۰ واحد مسکن روستایی نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این دهه است که برای اجرای آنها سه هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

باباپور در پایان با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن آذربایجان شرقی در زمینه صدور اسناد مالکیت در روستاها و نیز شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر خاطر نشان کرد: معتقدیم با صدور هر جلد سند مالکیت علاوه بر تثبیت مالکیت صاحبان واحدها و کاهش اختلافات ارضی، دست کم یک پرونده از پرونده های دستگاه قضایی کاسته می شود و بر همین اساس دهه فجر امسال نیز تعدادی اسناد روستایی و شهری به ارزش ۷۸۰ میلیون ریال به افراد متقاضی اعطا خواهد شد.