۷۱۳ پروژه در کرمان کلنگ زنی و افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به اینکه در آستانه فرا رسیدن دهه فجر هستیم، گفت: باید خدمات دولت و دستگاه های اجرایی به اطلاع مردم برسد.

وی با اشار به اینکه در دولت تدبیر و امید ۴۸۲ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان انجام شده است، افزود: همچنین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار فاینانس اعتباری در پروژه های استان صورت گرفته است.

رزم حسینی تاکید کرد: در سال گذشته هزار و ۹۸۶ هزار میلیارد تومان سوئیفت بانکی برای واحدهای سرمایه استان کرمان انجام شده است.

وی از رشد ۷۱ درصدی گازسانی، ۴۳ درصدی شرکت های دانش بنیان و ۱۵ درصدی تخت های بیمارستانی خبر داد و افزود: در افق ۱۴۰۴ باید تخت های بیمارستانی استان به دو هزار تخت افزایش پیدا کند.

افتتاح و کلنگ زنی ۷۱۳ پروژه در دهه فجر

استاندار کرمان ادامه داد: در دهه فجر ۷۱۳ پروژه با اعتبار چهار هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

رزم حسینی ادامه داد: در مجموع در این دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان پروژه در زمینه های مختلف در استان کرمان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه شرق استان کرمان بیشترین سهم سرانه در بخش مالیات بر ارزش افزوده را دارد، گفت: همواره سعی ما بر این بوده که سیاست متوازن در استان کرمان اجرا شود و بیشترین حضور را در مناطق کم برخوردار داشته باشیم.

ایجاد ۲۶ هزار و ۷۷۷ شغل در کرمان

رزم حسینی با تاکید بر اینکه باید به مسائل با نگاه مثبت نگریست، افزود: در شش ماه سال جاری ۲۶ هزار و ۷۷۷ شغل و سال گذشته سال ۳۲ هزار و ۶۵۰ شغل در استان کرمان ایجاد شده و این در حالیست که متوسط اشتغال در استان ۲۳ هزار نفر بوده است.

استاندار کرمان با اشاره به افزایش هشت درصدی نرخ مشارکت در استان کرمان بیان کرد: همچنین در بخش کشاورزی ۳۴ درصد رشد را شاهد هستیم.

وی از رشد ۱۱۰ درصد خودروسازی بم خبر داد و عنوان کرد: این آمارها واقع بینانه بوده و باید نگاه های جناحی و سیاسی را کنار بگذاریم.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان با جذب ۱۳۴ میلیارد تومان اعتبارت آبیاری تحت فشار رتبه نخست در این زمینه را داراست، افزود: در سال گذشته ۴۳ هزار تن خرما از بم صادر شده است.

رزم حسینی ادامه داد: خودرو سازی بم در سال ۹۲ کمتر از سه هزار دستگاه خوردو تولید می کرد که اشتغالزایی هزار و ۵۰۰ نفر را داشت در حالی که در حال حاضر این آمار به تولید ۹۰ هزار دستگاه خودرو و اشغالزایی برای ۹ هزار نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: امنیت موجود در شرق استان کرمان به گونه ای است بعد از قتلی که اخیرا در فهرج رخ داد ۴۸ ساعت بعد قاتل دستگیر شد و این در حالیست که مواردی داریم که قاتل ۱۵ سال متواری است.

منکر وجود مشکلات نیستیم

استاندار کرمان با اشاره به اینکه منکر وجود مشکلات نیستیم، افزود: ادعا نمی کنیم که مشکلات استان برطرف شده است اما تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات به کار گرفته ایم.

وی به سخنان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص کرمان مبنی بر اینکه «کرمان با طرح مثلث توسعه اقتصادی و تکیه به نقش ائمه جمعه به استانی بی حاشیه تبدیل شده است» اشاره و تصریح کرد: همه جناح ها در توفیقات استان نقش داشته اند و باید در آستانه دهه فجر روحیه امید را در جامعه تسری دهیم.

رزم حسینی به سفر وزیر کشور دوشنبه هفته آینده به استان کرمان اشاره کرد و افزود: در این سفر کارخانه جدید خودروسازی بم افتتاح می شود که این کارخانه در عرض هفت ماه با تولید شش هزار خودرو برای ۲۰۰ نفر اشتغالزایی کرده است.

وی از اشارات مقام معظم رهبری در خصوص الگوی اقتصاد مقاومتی کرمان سخن به میان آورد و گفت: در حالی امروز ۲۵ درصد رشد برق صنعتی در قلعه گنج را شاهد هستیم که در گذشته حتی یک واحد صنعتی در این منطقه وجود نداشت.

استاندار کرمان از افزایش ۹ درصدی واحدهای صنعتی در شرق استان کرمان خبر داد و بیان کرد: نباید عقب افتادگی مزمن ۳۰۰ ساله کرمان را به ۵۰ سال اخیر نسبت دهیم.

وی گفت: امروز با حضور معاون رئیس جمهور بزرگ ترین طرح حفاظت محیط زیست همراه با گردشگری و اقتصاد در بافت کلنگ زنی می شود که در این خصوص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام گرفته است.