  1. استانها
  2. لرستان
۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

رئیس پلیس آگاهی بروجرد:

۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در بروجرد کشف و ضبط شد

۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در بروجرد کشف و ضبط شد

بروجرد - رئیس پلیس آگاهی بروجرد از کشف و ضبط دو میلیارد تومان کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی فلاح نژاد امروز در جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بروجرد که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: طی امسال ۱۰۱ نفر به جرم قاچاق کالا در سطح شهرستان بروجرد دستگیر شده است و ۳۰ دستگاه خودرو حامل قاچاق توقیف شده و ۸۰ پرونده کلان در این راستا تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این پرونده ها ۲ میلیارد تومان بوده است اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری مقامات قضایی تشکیل پرونده و بررسی آن در کمترین زمان ممکن انجام می گیرد.

رئیس پلیس آگاهی بروجرد تصریح کرد: در بحث فرآورده های نفتی ۳۵ هزار لیتر نفت قاچاق کشف شده و متخلفان به مقامات قضایی معرفی شده اند.

سرهنگ فلاح نژاد تشریح کرد: در بحث سیگار ۴۴۱ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار تا کنون از متخلفان کشف شده و در بحث لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۰ هزار و ۸۲۳ قلم و ۴۷ هزار و ۴۳۰ کیلو گرم برنج کشف شده است.

وی گفت: همچنین لوازم برقی، ۳۴ عدد لاستیک ۱۰۰ حلقه، موبایل ۷۰ فقره، ۸۲۱ هزار عدد ترقه، ۲۶۴ عدد پتوی خارجی از دیگر کالاهای کشف شده بوده است.

کد مطلب 3888126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها