۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در بروجرد کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی فلاح نژاد امروز در جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بروجرد که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: طی امسال ۱۰۱ نفر به جرم قاچاق کالا در سطح شهرستان بروجرد دستگیر شده است و ۳۰ دستگاه خودرو حامل قاچاق توقیف شده و ۸۰ پرونده کلان در این راستا تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این پرونده ها ۲ میلیارد تومان بوده است اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری مقامات قضایی تشکیل پرونده و بررسی آن در کمترین زمان ممکن انجام می گیرد.

رئیس پلیس آگاهی بروجرد تصریح کرد: در بحث فرآورده های نفتی ۳۵ هزار لیتر نفت قاچاق کشف شده و متخلفان به مقامات قضایی معرفی شده اند.

سرهنگ فلاح نژاد تشریح کرد: در بحث سیگار ۴۴۱ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار تا کنون از متخلفان کشف شده و در بحث لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۰ هزار و ۸۲۳ قلم و ۴۷ هزار و ۴۳۰ کیلو گرم برنج کشف شده است.

وی گفت: همچنین لوازم برقی، ۳۴ عدد لاستیک ۱۰۰ حلقه، موبایل ۷۰ فقره، ۸۲۱ هزار عدد ترقه، ۲۶۴ عدد پتوی خارجی از دیگر کالاهای کشف شده بوده است.