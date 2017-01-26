نادر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز تا واسط هفته آینده بیانگر استقرار جوی ناپایدار بر سطح استان است.

نصرتی افزود: با توجه به تداوم و تقویت این سامانه فعالیت‌های بارشی از بعدازظهر جمعه در برخی نقاط به‌ویژه در نیمه جنوبی احتمال رگبار باران، وقوع روان آب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

وی تصریح کرد: طی امروز وزش باد و در پاره‌ای از نقاط باد نسبتاً شدید، افزایش ابر و بارش پراکنده را شاهد خواهیم بود.

معاون اداره کل هواشناسی استان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته کوسه با -۱۰ سردترین و آشخانه با ۱۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین نقاط خراسان شمالی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بیشینه دمای هوای خراسان شمالی ۸ درجه سانتی‌گراد و کمینه -۲ درجه سانتی‌گراد است.