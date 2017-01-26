به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری ظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات متعددی در حوزه‌های مختلف برای ترویج عدالت اجتماعی انجام شد.

وی افزود: برنامه‌های متعددی با محوریت توجه به گروه‌های محروم و کم برخوردار تدوین و اجرا شده که لازم است به عموم مردم در دهه فجر اطلاع‌رسانی شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اردبیل با ذکر مثالی به طرح تحول نظام سلامت اشاره و تأکید کرد: در وضعیتی که بودجه استان نزدیک ۱۰۰ میلیارد تومان است تنها در این طرح ۷۰ میلیارد تومان هزینه شد تا مردم خدمات درمانی را سهل‌تر دریافت کنند.

به گفته نصیری در طول دهه فجر می‌بایست وحدت و همدلی ترویج شده و از طرح هرگونه اقدام و عملکردی که ممکن است خاطر مردم را آزرده کند پرهیز شود.

وی دهه فجر را فرصت اتحاد و همدلی و فرصت تشریح اقدامات مثبت دولت و نظام دانست و گفت: طرح فعالیت‌های دولت نیز در واقع به منزله طرح ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل همچنین به ضرورت ارتباط گیری تنگاتنگ ادارات و نمایندگان تأکید و اضافه کرد: تعامل مطلوب می‌تواند در پیشنهاد قوانین جدید، اخذ اعتبارات و ردیف‌های بودجه‌ای موثر باشد.