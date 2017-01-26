  1. استانها
  2. اردبیل
۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۲

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل:

اقدامات ادارات اردبیل با محور ترویج عدالت اجتماعی اطلاع‌رسانی شود

اقدامات ادارات اردبیل با محور ترویج عدالت اجتماعی اطلاع‌رسانی شود

اردبیل – معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل گفت: ضروری است در دهه فجر اقدامات ادارات استان با محور ترویج عدالت اجتماعی به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری ظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات متعددی در حوزه‌های مختلف برای ترویج عدالت اجتماعی انجام شد.

وی افزود: برنامه‌های متعددی با محوریت توجه به گروه‌های محروم و کم برخوردار تدوین و اجرا شده که لازم است به عموم مردم در دهه فجر اطلاع‌رسانی شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اردبیل با ذکر مثالی به طرح تحول نظام سلامت اشاره و تأکید کرد: در وضعیتی که بودجه استان نزدیک ۱۰۰ میلیارد تومان است تنها در این طرح ۷۰ میلیارد تومان هزینه شد تا مردم خدمات درمانی را سهل‌تر دریافت کنند.

به گفته نصیری در طول دهه فجر می‌بایست وحدت و همدلی ترویج شده و از طرح هرگونه اقدام و عملکردی که ممکن است خاطر مردم را آزرده کند پرهیز شود.

وی دهه فجر را فرصت اتحاد و همدلی و فرصت تشریح اقدامات مثبت دولت و نظام دانست و گفت: طرح فعالیت‌های دولت نیز در واقع به منزله طرح ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل همچنین به ضرورت ارتباط گیری تنگاتنگ ادارات و نمایندگان تأکید و اضافه کرد: تعامل مطلوب می‌تواند در پیشنهاد قوانین جدید، اخذ اعتبارات و ردیف‌های بودجه‌ای موثر باشد.

کد مطلب 3888133
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها