دولت سریعتر نرخ خرید تضمینی را اعلام کند/نگران محصول هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز در هشتمین همایش بین المللی نهاده های کشاورزی با هدف تولید معیشتی و اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران درباره تاخیر دولت در اعلام نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جاری اظهار داشت: ما بسیار درباره این کوتاهی که درباره اعلام قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی شده است، نگران هستیم.

وی اضافه کرد: به طور قطع ابزارهای اقتصادی که یکی از آنها قیمت تضمینی است در مراقبت کشاورزان از محصولاتشان بسیار موثر خواهد بود و بنده در سفرهایی که طی هفته های اخیر انجام داده ام بسیار نگران این موضوع شده ام که کشاورزان در مراقبت از محصولاتی که دولت برای آنها باید قیمت تضمینی تعیین می کرد دچار تردید شده باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: از دولتمردان و مسئولان خواهش می کنم نرخ های تضمینی را هر چه سریع تر تعیین کنند چون این مساله در رفتار کشاورزان بسیار موثر است.

کشاورز همچنین درباره نرخ تعیین شده برای گندم که حدود دو درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: بنده در گذشته نیز در شورای اقتصاد این مطلب را عنوان کرده ام که کشاورزان کشور خدمت گزاران قانعی هستند و از مسئولان خواهش می کنم که در حد قانون به انتظارات آنان پاسخ دهند.

کشاورز با بیان اینکه بر اساس قانون در قیمت های تضمینی حدقال نرخ تورم باید اعمال شود اضافه کرد: ما نیز توقع نداریم که نرخ های خرید تضمینی بیش از تورم موجود باشد.

وی تاکید کرد: بنده از دولتمردان می خواهم که اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند چرا که ما در مرحله بسیار حساسی قرار داریم و کشاورزان باید به منظور استفاده از علف کش، کود سرک، کنترل آبیاری، تغذیه و سایر مراقبت ها وارد مزارع خود شوند. بنابراین امیدواریم دولت نگرانی های به وجود آمده در این زمینه را با تدبیر مناسبی که در نظر خواهد گرفت برطرف کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا پایان شهریور ماه تعیین می شد.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از مجموع ۸ نوع کود شیمیایی تاکنون قیمت یک رقم آن آزادسازی شده است، افزود: تامین کود کشاورزی نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته معاون جهاد کشاورزی تاکنون یک نوع کود شیمیایی (سولفات پتاسیم) آزادسازی و به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه نیاز مصرفی بخش کشاورزی به کود سولفات پتاسیم بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن است، تصریح کرد: در حال حاضر ازادسازی کود اوره را نیز با مصرف سالیانه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در دستور کار داریم که البته این مسئله به ثبات قیمت جهانی محصول فوق نیز بستگی دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی کود اوره ۶۰ تا ۷۰ مصرف انواع کودهای شیمیایی کشور را برعهده دارد.