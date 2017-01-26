  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

سرپرست اداره کل امور عشایر خراسان شمالی:

۳ منطقه خراسان شمالی برای اسکان عشایر شناسایی شد

۳ منطقه خراسان شمالی برای اسکان عشایر شناسایی شد

بجنورد- سرپرست اداره کل امور عشایر خراسان شمالی از شناسایی سه منطقه برای اسکان عشایر استان خبر داد.

 محمدرضا قلی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بند خاکی میان دشت اسفراین یکی از مناطق شناسایی‌شده برای اسکان عشایراست اظهار کرد: تاکنون ۱۵ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده و برای تکمیل آن ۲۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

قلی پور با اشاره اینکه عملیات اجرایی بند خاکی میان دشت ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر تأمین آب شرب و جدول‌گذاری این منطقه انجام‌شده و ۱۲۰ خانوار عشایری استان در آن ساماندهی می‌شوند.

وی افزود: همچنین برای اشتغال و درآمدزایی خانوار عشایر بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی این منطقه که مستعد انجام کشاورزی است، مورد شناسایی قرارگرفته است.

سرپرست اداره کل امور عشایر استان بابیان اینکه عملیات اجرایی خاکی بند میاندشت طی امسال به مناقصه گذاشته می‌شود، گفت: اجرای باقی‌مانده عملیات این منطقه و احداث پمپاژ و پنج کیلومتر خط انتقال آبرسانی تا یک ماه آینده پس از انتخاب پیمانکار، انجام می‌شود.

قلی پور همچنین از احداث یک سایت اسکان عشایر در منطقه جیران سو خبر داد و اظهار کرد: در این منطقه دو بند خاکی برای جلوگیری از وقوع سیلاب احداث می‌شود که با بهره‌برداری از این سایت، ۱۰۰ خانوار عشایر استان در آن اسکان داده می‌شوند.

وی تصریح کرد: همچنین یک سایت اسکان عشایر در شیروان ساماندهی شده که در حال حاضر ۲۵ خانوار در این منطقه استقرار دارند.

کد مطلب 3888148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها