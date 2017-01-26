۳ منطقه خراسان شمالی برای اسکان عشایر شناسایی شد

محمدرضا قلی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بند خاکی میان دشت اسفراین یکی از مناطق شناسایی‌شده برای اسکان عشایراست اظهار کرد: تاکنون ۱۵ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده و برای تکمیل آن ۲۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

قلی پور با اشاره اینکه عملیات اجرایی بند خاکی میان دشت ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر تأمین آب شرب و جدول‌گذاری این منطقه انجام‌شده و ۱۲۰ خانوار عشایری استان در آن ساماندهی می‌شوند.

وی افزود: همچنین برای اشتغال و درآمدزایی خانوار عشایر بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی این منطقه که مستعد انجام کشاورزی است، مورد شناسایی قرارگرفته است.

سرپرست اداره کل امور عشایر استان بابیان اینکه عملیات اجرایی خاکی بند میاندشت طی امسال به مناقصه گذاشته می‌شود، گفت: اجرای باقی‌مانده عملیات این منطقه و احداث پمپاژ و پنج کیلومتر خط انتقال آبرسانی تا یک ماه آینده پس از انتخاب پیمانکار، انجام می‌شود.

قلی پور همچنین از احداث یک سایت اسکان عشایر در منطقه جیران سو خبر داد و اظهار کرد: در این منطقه دو بند خاکی برای جلوگیری از وقوع سیلاب احداث می‌شود که با بهره‌برداری از این سایت، ۱۰۰ خانوار عشایر استان در آن اسکان داده می‌شوند.

وی تصریح کرد: همچنین یک سایت اسکان عشایر در شیروان ساماندهی شده که در حال حاضر ۲۵ خانوار در این منطقه استقرار دارند.