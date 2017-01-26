نحوه بازنشستگی پیش ازموعد معلولان مشمول تامین اجتماعی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سید محمدعلی جنانی گفت: بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت طبق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب١ /٩/ ٦٧)، قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ٢١/ ٢/ ١٣٨٣ مجلس شورای اسلامی و نیز آئین نامه موضوع بند ٣ ماده واحده قانون اصلاح قانون یاد شده مصوب ١٠ /٢/ ١٣٨٥ هیأت محترم وزیران است.

وی افزود: معلولین حوادث ناشی از کار، معلولین عادی مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در تمامی وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، به شرط داشتن حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و یا بیمه پردازی بدون شرط سنی می توانند بازنشسته شوند.

جنانی گفت: طبق بند ٢ و ٣ ماده واحده قانون مذکور معلولیت های مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماریهای ناشی از شرایط خاص کار در درجات بین ٢٠درصد تا ٤٠درصد نقص عضو یا کاهش توانایی ها برای انجام کار حداقل ٢ و حداکثر ٥ و در درجات بین ٤٠درصد تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل ٥ و حداکثر ٨ سال به تناسب درجات فوق به سنوات خدمت مستخدم افزوده می شود.

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: همچنین سنوات ارفاقی برای معلولین عادی که به دلایل غیر ناشی از کار معلول شده اند در درجات بین ٢٠درصد تا ٤٠درصد نقص عضو یا کاهش توانایی ها برای انجام کار حداقل ٢ و حداکثر ٣ و در درجات بین ٤٠درصد تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل ٣ و حداکثر٦ سال به تناسب درجات فوق به سوابق خدمت مستخدم اضافه می شود.

وی گفت: بر اساس قانون و آئین نامه مذکور معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی شاغل در بخش خصوصی از جمله شرکتها، صنوف از شمولیت این قانون خارج هستند.

جنانی افزود: همچنین در تبصره ٦ ماده واحده قانون مذکور قانونگذار نحوه پرداخت هزینه های ناشی از قانون را برای دستگاههای دولتی و دستگاههای غیر دولتی مشخص کرده و هیچ اشاره ای به بخش خصوص نداشته است و حکم مشمول قانون کار نیز در تبصره فوق اشاره به کارکنانی دارد که در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی شاغل هستند.

وی تصریح کرد: هزینه های ناشی از اجرای قانون طبق تبصره مذکور توسط دستگاه های محل اشتغال متقاضی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

مهندس جنانی گفت: بر اساس تبصره ٢ ماده ١ آئین نامه اجرائی مربوطه تمامی دستگاههای اشاره شده در ماده ١ آئین نامه مذکور باید برای بازنشستگی کارکنان معلول خود مجوزهای لازم را اعم از موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و تعیین مدت سنوات ارفاقی این قبیل مشمولین را از شورای امور اداری و استخدامی کشور (صندوق بازنشستگی کشوری) اخذ کنند و همراه با درخواست بازنشستگی فرد به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کنند.

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: خدمت مازاد بر ٣٠سال مشمولین این قانون در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود.