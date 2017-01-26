به گزارش خبرنگار مهر، حمایت میرزاده ظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد: بنده از صمیم قلب آرزو دارم تا مدیری با مطالعه و بررسی تخصصی قانون خاصی را طرح کرده و لغو یا تغییر آن را از نمایندگان مطالبه کند.

وی افزود: متأسفانه تاکنون حداقل به خود بنده هیچ پیشنهادی مطرح نشده و در بحث بهبود قوانین مدیران تحرک و اقدام قابل قبولی ندارند.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار پیگیری ردیف‌های ملی در لایحه بودجه شد و افزود: به ویژه انتظار می‌رود مسئولان در مناطق محروم به این مهم توجه داشته باشند.

میرزاده سفر وزیران دولت به مرکز استان اردبیل و غفلت از سایر شهرستان‌ها را مصداق بی‌مهری دانست و خواستار برنامه‌ریزی برای سفرهای وزرا به شهرستان‌ها و طرح مسائل آن ها شد.

وی افزود: علاوه بر این انتظار می‌رود جلسات اقتصاد مقاومتی نیز به جای تمرکز در مرکز استان و طرح مسائل تکراری در شهرستان‌ها به صورت دوره‌ای برگزار شده و مسائل شهرستان‌ها مطرح شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: اقدام مشابه می‌تواند در جلسات اداری نیز تکرار شود و لازم است جلسات اداری نیز در شهرستان‌ها با رویکرد بررسی مشکلات و مسائل شهرستانی برگزار شود.

وی همچنین خواستار تجهیز دهیاری‌ها به ملزومات اطفا حریق شد و گفت: تجربه‌های نامناسبی در گذشته تجربه شده و تجربه پلاسکو نیز ایجاب می‌کند به تجهیزات اطفا حریق توجه بیشتری شود.