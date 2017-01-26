پروژه گازرسانی به بخش خبر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ودیعتی ظهر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات گازرسانی به بخش خبر از توابع شهرستان بافت که با حضور معاون رئیس جمهور برگزار شد، گفت: اعتبار این طرح که در منطقه خبر، طرنگ و دشتاب اجرا می شود ۴۰ میلیارد تومان است.

وی از بهره مندی ۲۸۰ خانوار از نعمت گاز با بهره برداری از این طرح خبر داد و افزود: امروز گازرسانی به ۱۸ روستای بافت کلید خورد که اجرای این پروژه یک سال به طول می انجامد.

ودیعتی از بهره مندی ۴۰ شهر استان کرمان از نعمت گاز خبر داد و عنوان کرد: همچنین گازرسانی به ۹ شهر و ۲۹۴ روستای استان کرمان در دست اقدام است.

وی از اتصال ۱۰۰ روستای استان به شبکه گازرسانی در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: گازرسانی به ۲۹۴ روستا در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: همچنین گازرسانی به ۸۲۳ روستای استان کرمان انجام شده است.

وی تصریح کرد: ورود گاز به روستاها از تخریب کوهستان ها و عرصه های طبیعی جلوگیری کرده و باعث کاهش هزنیه های حمل و نقل سوخت می شود.