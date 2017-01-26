تساوی بدموقع مدعیان قهرمانی در لیگ تکواندو/ تعقیب و گریز در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هشت بازی از هفته های سوم و چهارم دور برگشت لیگ برتر امروز پنجشنبه در خانه تکواندو برگزار شد که دو تیم مدعی این مسابقات فرصت فاصله گرفتن را از دست دادند. تساوی شهرداری با کن و دانشگاه آزاد با پاس باعث شد تا اختلاف یک امتیازی دو تیم در صدر جدول همچنان باقی بماند.

در مهمترین بازی از هفته سوم دو تیم شهرداری ورامین و یاسین پیش رو به مصاف هم رفتند که پیام خانلرخانی که مهدی خدابخش و ابوالفضل یعقوبی را در ترکیب نداشت با جوانان خود ۵ بر ۳ پیروز شد و سه امتیاز مهم را به داشته خود اضافه کرد.

مهدی جلالی، مرتضی شیری، محمد سالار وحیدی،محمد گودرزی و علی پاکدین ۵ تکواندوکار پیروز شهرداری بودند و برای یاسین پیش رو نیز امیرحسین محمدخانلو، حامد قاسمی و علیرضا درویش پور صاحب پیروزی شدند.

در ادامه بازیهای هفته سوم لوازم خانگی کن ۵ بر ۳ هیات تکواندو شمالشرق را شکست داد و دانشگاه آزاد هم با همین مقابل تیم شهدای مدافع حرم ساری صاحب پیروزی شد. در آخرین بازی این هفته هم پاس قوامین ٨ بر صفر جوانه را شکست داد.

اما در هفته چهارم شهرداری ورامین در یک جدال نزدیک برابر لوازم خانگی کن با تساوی ٤ بر ٤ متوقف شد و دو امتیاز حساس را از دست داد. علی پاکدین، آریان محمدی، سید احمد خسروفر و محمد سالار وحیدی برای شهرداری ورامین، ابراهیم صفری، سیاوش فخرایی، فرزاد ذوالقدر و محمد کاظمی برای کن چهار پیروزی کسب کردند.

در دیگر دیدار مهم این هفته دو تیم دانشگاه آزاد و پاس قوامین با تساوی ٤ بر ٤ امتیازات را تقسیم کردند. قاسم قربان زاده، سروش احمدی، محمد صادق دهقانی و محمد صفائی مردان پیروز پاس بودند و آرمین هادی پور، سعید رجبی، عرفان نظامی و کسری مهدی پور هم برای دانشگاه آزاد چهار پیروزی کسب کردند.

در ادامه بازیهای هفته چهارم یاسین پیش رو در مقابل شهدای مدافع حرم ساری ٥ بر ٣ پیروز از میدان خارج شد. در آخرین دیدار هم هیات تکواندو شمیرانات در پیکار با جوانه صاحب پیروزی ٦ بر ٢ شد.

در پایان هفته چهارم دانشگاه آزاد با ٢٧ امتیاز صدرنشینی خود را حفظ کرد. شهرداری ورامین با ٢٦ امتیاز به هفته های بعد امیدوارم ماند و لوازم خانگی کن با ١٩ امتیاز در مکان سوم باقی ماند.