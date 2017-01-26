دستگاه قضایی و اطلاعات باندهای اقتصادی را شناسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان روز پنجشنبه که با حضور علی اکبر ناطق نوری در استانداری برگزار شد با حاشیه نیز همراه بود.

پس از آنکه امام جمعه قزوین با انتقاد شدید از وجود باندهای اقتصادی که در فضای سیاسی به غارت بیت المال مشغول هستند اشاره کرد استاندار قزوین نیز با قاطعیت از دستگاه قضایی و اداره اطلاعات خواست موضوع را کاملا بررسی کرده و به مردم اعلام کنند.

فریدون همتی در این جلسه گفت: در استان قزوین به همه افکار، گروهها و جریاناتی که در داخل نظام به جمهوری اسلامی، رهبری و ارکان آن باور دارد احترام می گذاریم و آماده شنیدن دیدگاه همه هستیم.

استاندار تصریح کرد: با همه گروهها تعامل و همکاری داریم و برای همه احترام قائلیم و از سخنان دیگران ناراحت نمی شویم.

همتی در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی امام جمعه قزوین مبنی بر وجود باندهای اقتصادی و غارتگر بیت المال گفت: از دستگاه قضایی تقاضا دارم و به اطلاعات ماموریت می دهم هر باند اقتصادی در استان هست را بررسی و شناسایی کرده و به مردم معرفی کنند.

وی بیان کرد: دولت هم تصمیم دارد از حقوق بیت المال صیانت کند و اگر خطایی دیده شود برخورد می کند و در این مسیر با کسی تعارف نداریم.

برجام نبود ۵۰ هزار نفر در استان بیکار می شدند

استاندار قزوین یادآورشد: دولت با استفاده از سیاست نرمش قهرمانانه با مذاکرات با کشورهای بزرگ جهان توانست از حقوق مردم دفاع کند و نظر جهان را به ایران تغییر دهد.

وی بیان کرد: مذاکرات و برجام موجب رفع تحریم ها در ابعاد مختلف شده است و برای نمونه اگر این گشایش ها نبود شاهد تعطیلی بسیاری از واحدها و بیکاری قابل توجهی در استان بودیم.

همتی اضافه کرد: در استان قزوین پس از برجام توانسته ایم ضمن فعال کردن واحدهای نیمه تمام تعداد ۱۵ هزار شغل ایجاد کنیم و در کنار ۴ هزار نفر تعدیل نیرو مشکلات دیگری هم داشتیم و اگر برجام نبود باید شاهد بیکاری ۵۰ هزار نفر می شدیم که بحران برای استان محسوب می شد.