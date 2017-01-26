به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی، عفاف و حجاب سرخه به میزبانی فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه اقدامات همه افراد در سرنوشت جامعه به صورت مستقیم تاثیر گزار خواهند بود، ابراز داشت: منشور حقوق شهروندی در واقع برنامه ای جامع در راستای آموزش و آگاه سازی اقشار مختلف مردم برای رسیدن به جامعه ای توسعه یافته است.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی امروزه یکی از مقوله های مهم جوامع پیشرفته به شمار می رود، افزود: متاسفانه حقوق شهروندی در جوامع کمتر توسعه یافته و جهان سوم به واژه تابعیت بیان می شود که می توان از منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید نام برد.

فرماندار سرخه با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی به صورت جامع و دقیق به مولفه های اصلی یک جامعه توسعه یافته پرداخته است، اظهار داشت: حق آزادی و امنیت، حق مشارکت در تعیین‌سرنوشت، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق تجمع و تشکیل راهپیمایی بخشی از مواد و مفاد این‌منشور را شامل می شود.

مویدی زاده افزایش میزان آگاهی افراد جامعه را باعث پیشرفت دانست و تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی برنامه ای برای تقویت مردم سالاری دینی در جامعه است لذا در تلاشیم تا با بهره گیری از این منشور در ارتقا کرامت و منزلت انسانی در بالاترین سطوح مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: معتقدیم که پاسداشت حقوق شهروندان، برپایی حقوق خداوند متعال است لذا بر اساس شناسایی و بیان حقوق مردمی این منشور باید به گونه ای که سازگار و هماهنگ با قانون و مقررات در کشور باشد، تفسیر و اجرا شود لذا امیدواریم بتوانیم با همکاری نهادها و سازمان های مربوطه این امر را در شهرستان سرخه محقق کنیم.