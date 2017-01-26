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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان خبر داد؛

دستگیری باند سارقان داخل خودرو در برازجان

دستگیری باند سارقان داخل خودرو در برازجان

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: اعضای باند سارقان داخل خودرو با ۱۸ فقره سرقت در شهر برازجان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان دشتستان، سرهنگ سید جواد رضوی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت وسایل و لوازم داخل خودرو در شهر برازجان، موضوع بصورت ویژه در دستور کار مامورین قرارگاه مبارزه با سرقت پلیس آگاهی دشتستان قرار گرفت.

وی یادآور شد: با اقدام های دقیق و کارشناسی و در نتیجه بررسی های بعمل آمده و تجزیه وتحلیل اخبار و اطلاعات واصله، یک باند سه نفره در این ارتباط شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی هر سه نفرمتهم دستگیر و جهت تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند.

رضوی اضافه کرد:متهمان در بازجویی ها وتحقیقات بعمل آمده و در مواجهه با شواهد و قرائن ارائه شده از سوی ماموران به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت داخل خودرو در شهر برازجان اعتراف کردند که در این راستا سارقان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 3888172

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