لزوم حفظ میراث فرهنگی و معماری بومی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن طالبیان ظهر پنجشنبه در کنگره ملی تاریخ معماری و شهرسازی در بابلسر با بیان اینکه چهارمین کنگره ملی تاریخ معماری سال آینده دربم برگزار می‌شود گفت: میراث فرهنگی و معماری و شهرسازی مربوط به همه دستگاه‌ها و مردم است و همگان باید دغدغه این موضوع حیاتی را داشته باشند.

وی عنوان کرد: قبل از این رویداد تصمیم گرفتیم کنگره‌های استانی را برگزار کنیم و همه استان‌ها میزبان این رویداد هستند و باید برای میراث فرهنگی ارزش قائل شویم و گردشگران خارجی برای هویت تاریخی به ایران سفر کنند.

وی با تاکید بر حفظ و احیای داشته های فرهنگی گفت: حتی گردشگران خارجی هم برای هویت تاریخی به ایران سفر می‌کنند وباید این داشته‌ها را حفظ و احیا کرد ومهندسان ما باید به آگاهی برسند و برای معماری بومی ارزش قائل شوند.

طالبیان گفت: کنگره تاریخی معماری تلنگری برای جامعه امروزی است تا آرامش را به جامعه بازگدد و موضوعات بسیار مهمی در کنگره مورد لحاظ قرار دادیم تا جریانی برای توجه به میراث فرهنگی در زندگی امروزی شکل گیرد.

در این مراسم ابوالفضل نیکو بیان دبیر اجرایی کنگره از دکتر طالبیان خواست تا زمینه ثبت جهانی سقا تالار که معماری منحصربه‌فرد مازندران است فراهم شود.

همچنین از کتاب مجموعه مقالات کنگره توسط معاون میراث فرهنگی کشور و مدیرکل میراث فرهنگی مازندران رونمایی و در پایان از چهره‌ها و مقالات برتر کنگره با اهدای تندیس قدردانی شد.

کنگره تاریخ معماری مازندران عصر پنجشنبه با برگزاری کارگاه‌های تخصصی در دانشگاه هنر و معماری دانشگاه مازندران به کار خود پایان می‌دهد.