به گزارش خبرنگار مهر، مرزبان نظری امروز پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از بهره برداری از۱۴ پروژه با ۱۰۱ کلاس درس با زیر بنای ۲۳۸ هزار متر مربع و اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

وی افزود: هم اکنون سه هزار و ۹۰۰ فضای آموزشی در سطح استان وجود دارد که یک سوم آن نیازمند تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی است.

دولت مکلف به پرداخت ۳ میلیارد دلار از محل ذخیره ارزی برای ایمن سازی مدارس است

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه تصریح کرد: دولت با توجه به کمبود اعتبار سالهای اخیر از سال آینده و در قالب برنامه ششم توسعه مکلف به پرداخت سه میلیارد دلار از محل ذخیره ارزی برای ایمن سازی و مقاوم سازی مدارس شد.

نظری از تخریب و بازسازی ۳۰۶ مدرسه با اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: ۵۹ پروژه در قالب ۳۰۳ کلاس درس با زیر بنای ۵۰ هزار متر مربع و پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد نیز در دست انجام است که تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی افزود: از سال ۹۲ تا کنون ۱۰۶ پروژه آموزشی-پرورشی و پرورش فکری با ۶۴۲ کلاس درس و زیر بنای ۱۰۶ هزار متر مربع به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه همچنین به مشارکت خیرین و نهادهایی نظیر بانک در بحث مدرسه سازی اشاره و عنوان کرد: با تمرکز بر حذف مدارس خطرآفرین، ۳۵ مدرسه با ۱۵۸ کلاس درس در این راستا به بهره برداری رسیده اند.

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه بیان کرد: در روز سی ام فروردین ماه سال آینده شاهد برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز با شعار مشارکت خیرین مدرسه ساز در ایمن سازی مدارس خواهیم بود.

نظری گفت: از ابتدای سال ۹۵ تا کنون در مناطقی که مدارس خطرآفرین وجود داشت ۴۰ مدرسه با همت خیرین در قالب ۱۳۵ کلاس درس و ۱۵ هزار متر مربع زیر بنا با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و مشارکت بنیاد برکت در دست بهره برداری است.

تعداد ۵۰۰۰ کلاس درس هوشمندسازی شده است

وی استقبال خیرین را مطلوب دانست و با اشاره به اینکه خیرین شامل افراد و مجامع فرا استانی هستند افزود: در حال حاضر تعداد خیرین مدرسه ساز استان ۲۴۰ نفر است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه درخصوص اصلاح سیستم های گرمایشی گفت: دو هزار و ۱۶۴ مدرسه در قالب ۱۰ هزار و ۲۰۰ کلاس درس و با اعتبار ۲۴۸ میلیارد ریال به سیستم های حرارتی تجهیز شده اند و در حال حاضر سه هزار و ۳۰۰ کلاس درس باقیمانده که نیازمند ۱۶ میلیارد تومان اعتبار است.

وی از رفع مشکل ۵۰ مدرسه در کمترین زمان ممکن طی امسال خبر داد و افزود: از سال ۹۲ تا مهر امسال ۳۹۳ مدرسه با اعتبار پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعمیرات اساسی و ۱۳۶ میلیارد ریال نیز خرید تجهیزات انجام شده است.

نظری هوشمند سازی هر کلاس درس را نیازمند ۶.۵ میلیون تومان اعتبار دانست و گفت: بیش از پنج هزار کلاس درس که عمدتا از محل سفر مقام معظم رهبری بوده انجام شده است.

وی افزود: از قبل سفر معطم له ۴۵ ردیف با اعتبار ۷۸ میلیارد تومان در قالب شش ردیف اعتباری تصویب شده که ۴۰ ردیف به بهره برداری رسیده و مابقی تا انتهای مهر سال آینده تکمیل می شود.

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه استان کرمانشاه از لحاظ تحقق پروژه های مد نظر خیرین حائز رتبه نخست کشوری دانست و تعداد پروژه های نیمه تمام را ۲۰ مورد اعلام کرد که نیازمند ۳۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی افزود: تاکنون ۱۱ مدرسه در سایتهای مسکن مهر تحویل شده و همینک نیازمند ساخت ۴۰ مدرسه در قالب ۵۸۰ کلاس درس و اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان می باشد.

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه جشنواره بانوان خیر در اسفند ماه امسال برگزار می شود از ثبت شناسه همه مدارس استان در سیستم مرکزی این اداره کل خبر داد.