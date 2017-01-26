امکان ایجاد ممنوعیت و محدودیت استفاده از فضای مجازی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قنبری پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین همایش روانشناسی فضای مجازی با اشاره به اینکه سرعت توسعه فضاهای مجازی غیر قابل کنترل است و این روند برای جامعه بشری مشکل ساز شده است، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم کسانی که نظریه دهکده جهانی را ارائه دادند به آسیب‌های بعدی آن توجهی نداشته و بدون اقدامات پیشگیرانه و مدیریت فرهنگی این ایده را عملیاتی کردند.

وی با اشاره به اینکه امروز بیش از نیمی از جامعه جهانی درگیر فضای مجازی هستند، ابراز داشت: آمارهای مخابراتی در این زمینه سندی بر این مدعاست و می توان گفت فضای مجازی جایگاه دیگر ارتباطات را نیز ربوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان با تاکید بر اینکه فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که ممانعت، محدودیت و فر هنگسازی سه راهکار پیش روی ما در مقابله با تهدیدات فضای مجازی است که باید بر روی آنها برنامه ریزی داشته باشیم.

فرهنگسازی تنها راهکار مبارزه با آسیب‌های فضای مجازی است

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی و استقبال همه اقشار جامعه از فضای مجازی امکان ممنوعیت استفاده از این فضا وجود ندارد، افزود: در حوزه ایجاد محدودیت نیز باید توجه داشته باشیم که ایجاد محدودیت به تجارت‌های کثیف فروش فیلتر شکن دامن می‌زند و نمی‌توان بر روی این زمینه نیز برنامه ریزی خوبی داشته باشیم.

قنبری با تاکید بر اینکه فرهنگسازی تنها راهکار کاهش آسیب‌های ناشی از استفاده از فضای مجازی است، گفت: باید در این راستا توجه داشته باشیم که طی سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی طلاق استفاده ناصحیح و ورود به بحث های غیر اخلاقی در فضای مجازی بوده است و از این رو باید به این مهم در عرصه فرهنگسازی توجه ویژه‌ای صورت پذیرد.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگسازی در حوزه استفاده از فضای مجازی باید به صورت ریشه‌ای و از دوران کودکی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که این روزها بازی‌های غیر اخلاقی در اختیار کودکان قرار گرفته که شاید والدین متوجه فرهنگسازی‌های این بازی‌ها نباشند اما بعضا ً مشاهده شده است که برخی از کودکان در دنیای واقعی بازی‌های مجازی را اجرایی کرده و تبعات بدی را به همراه داشته است.