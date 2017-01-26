مراسم «فجر فاطمی» در ۱۲ مسجد صومعه سرا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منوچهر احمدی پور در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر پنج شنبه در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: ۵۰ برنامه در قالب کمیته مساجد، تشکل های دینی و قرآنی دهه فجر در سطح شهرستان صومعه سرا برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ۱۵ برنامه در حوزه قرآنی برنامه ریزی شده است، افزود: این برنامه ها همانند برگزاری محافل انس با قرآن در خانه ها و موسسات قرآنی برگزار می شود.

مسئول کمیته مساجد، تشکل های دینی و قرآنی دهه فجر صومعه سرا با اشاره به وجود ۲۴۰ مسجد در سطح شهرستان، گفت: حدود ۱۸۰ مسجد در صومعه سرا فعال بوده و در این ایام برنامه های مناسبتی برای پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می کنند.

وی با بیان اینکه ۲۳ بهمن مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) است، خاطرنشان کرد: به همین منظور و با رایزنی با اعضای کمیته مساجد، تشکل های دینی و قرآنی صومعه سرا تصمیم گرفته شده امسال جشن انقلاب با عنوان «فجر فاطمی» به صورت محوری در ۱۲ مسجد شاخص شهرستان برگزار شود.

حجت الاسلام احمدی پور به آغاز به کار ۱۳ شورای فرهنگی روستا در شهرستان صومعه سرا همزمان با ایام الله دهه فجر اشاره و تصریح کرد: هدف از راه اندازی این شوراهای فرهنگی در سطح روستاها تجمیع اجرای برنامه های فرهنگی همه نهادها و جلوگیری از موازی کاری بوده است.

به گفته این مسئول اجتماع بزرگ «مدافعان حرم» به مناسبت ولادت باسعادت زینب کبری(س) در روز ۱۵ بهمن ماه در مسجد جعفری(مصلای) به صورت ستادی و با هدف تجلیل از مدافعان حرم و همچنین خانواده های شهدای مدافع حرم و خاطره گویی برنامه شاخص کمیته محسوب می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا در ادامه به عملکرد این دستگاه طی یکسال گذشته اشاره کردو گفت: برگزاری مراسم اعتکاف در ۱۴ مسجد با حضور ۸۳۰ معتکف، اجرای برنامه های فرهنگی قرآنی همانند احکام، عقاید، ورزشی، استفاده از پتانسیل روحانیان و برگزاری اردوهای داخل و خارج استانی بخشی از این برنامه ها و فعالیت ها بوده است.

وی با بیان اینکه بصیرت افزایی و روشنگری در خصوص مسائل و موضوعات روز جامعه یکی از اولویت ها و برنامه های فرهنگی این نهاد محسوب می شود، افزود: طی شش ماهه نخست سال جاری چندین کارگاه آموزشی و همایش با موضوع فضای مجازی، جریان شناسی تکفیری، پیشگیری از خشونت، گفتمان های دینی دانش آموزی و دانشجویی با موضوع پروژه نفوذ از دیدگاه فرهنگی با حضور اساتید و روحانیان استانی و کشوری اجرا شده است.

مسئول کمیته مساجد، تشکل های دینی و قرآنی به فعالیت های عمرانی این دستگاه نیز اشاره کرد و یادآورشد: کمک مالی به ۱۲ مسجد جهت تعمیر و بازسازی به مبلغ ۷۴ میلیون تومان و در دست ساخت بودن دو خانه عالم در روستاهای نرگستان، ماتک و تعمیر و بازسازی خانه عالم شیخ محله از دیگر اقدامات عمرانی تبلیغات اسلامی است.