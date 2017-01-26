فروش گوشت چرخ شده با کله گاو وسنگدانی مرغ دربرخی مغازه های اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پور باطنی پیش از ظهر پنجشنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در شرایطی که در حال حاضر گوشت قرمز کیلویی ۳۸ هزار تومان است چطور امکان دارد گوشت چرخ کرده کیلویی ۱۷ هزار تومان به فروش برسد.
وی بیان داشت: مردم نباید گوشت چرخ کرده بخرند و همواره از قصاب بخواهند جلوی چشم آنها گوشت را چرخ کند.
افزایش قیمت دوباره گوشت طی دو روز گذشته
عبد الرسول آقاجانی، دیگر نایب رئیس اتحادیه اتحادیه گوشت قرمز اصفهان نیز در این نشست اعلام کرد: طی دو روز گذشته قیمت گوشت قرمز افزایش دوباره داشته است و این امر نه به قصاب بر می گردد و نه مقصر اتحادیه است بلکه باید دولت اقدامی عاجلی در زمینه کنترل گوشت قرمز انجام دهد.
وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی دام وارد کند تا قیمت گوشت پایین بیاید، ادامه داد: جهاد کشاورزی معتقد است که در حال حاضر ۶۰ میلیون دام زنده داریم اگر هست پس چرا ما نمیبینیم.
آقاجانی با بیان اینکه دامدار میگوید دام نداریم، ادامه داد: در میدان دام، گوسفند نیست و همین سبب افزایش قیمت گوشت قرمز شده است.
وی با بیان اینکه اصفهان، تنها استانی است که گوشت را به دو درجه یک و دو تقسیم کرده است و گوشت بره را از گوشت گوساله و گاو تفکیک کرده است و این در حالی است که در دیگر استانها گوشت گاو و گوساله با بره مخلوط و به دست مشتری میرسد، ادامه داد: با تفکیک گوشت به درجه یک و دو، مردم طبقات مختلف می توانند گوشت متناسب با قدرت خرید خود را بخرند.
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز با بیان اینکه پشتبانی دام ضعیف عمل کرده است، تصریح کرد: اگر خود اتحادیه مستقیم واردکننده دام نمیشود به دلیل مالیاتهای سنگینی است که برای ما میبرند.
وی بیان داشت: گرانی گوشت هیچ ارتباطی به واسطه ها و قصاب ها ندارد بلکه تنها اصفهان دام سبک ندارد و باید وارد کند.
مردم طبقات پایین تر گوشت گوساله بخورند
رضا انصاری، رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان در پاسخ به این سوال که با افزایش روز افزون قیمت گوشت قرمز، در زمان حاضر تنها ثروتمندان میتوان گوشت بخرند، ادامه داد: باید فرهنگ سازی کنند که گوشت گوساله هم خوب است و نیازی نیست که همه گوشت گوسفند و بره بخورند بلکه میتوانند گوشت گوساله و گاو بخورند.
وی در ارتباط با این سوال که در بسیاری از قصابیها مشاهده شده است که گوشت کیلویی ۴۶ تا ۴۷ تومان به فروش میرسد، ادامه داد: بله هست و این در حالی است که خریدار گوشت سفارشی بخواهد مثلا گوشت بره بدون استخوان بدون دنبه و غیره را سفارش بدهد.
قصابهایی که اجازه کار ندارند، در فروشگاههای زنجیره ای فعالیت می کنند
رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد گوشتی که بدست مردم میرسد از طریق فروشگاههای زنجیرهای از جمله کوثر و سیتی و سنتر و رفاه و غیره است، گفت: اگر این روند ادامه یابد به طور قطع تا چند سال آینده دیگر قصابی نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه قصابهای که اجازه کار ندارند و فن گوشت تیکه کرده را نمی دانند امروز در فروشگاههای زنجیرهای کوثر مشغول به کارند، ادامه داد: تعداد معدودی از قصاب هایی که در فروشگاههای کوثر مشغول به کارند علم این کار را دارند.
گوشت فروشیها در فروشگاههای کوثر بهداشت کامل ندارد
مصطفی خیری حبیب آبادی، بازرس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه گوشتفروشیهایی که در فروشگاههای کوثر هست از بهداشت کامل برخوردار نیست، ادامه داد: گوشت در فروشگاههای کوثر در یک محیط آلوده به دست مردم میرسد به طوری که قصابیها مثلا در کنار یک سبزی فروشی و بدون هیچ دیواره ای که از هم جدا شده باشد و با ازدحامی از جمعیت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه قیمتهایی که حتی پشت درب اتحادیهها زدند غیر واقعی است، ادامه داد: ۷ بازرس داریم که در هفت منطقه اصفهان قرار دارند و به محض اینکه هر گونه شکایتی به این اتحادیه اعلام شود ظرف ۳۰ دقیقه در محل مورد نظر حضور پیدا می کنیم.
بازرس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه بیشترین شکایات از قیمت و کیفیت گوشت در بازارهای کوثر است، ادامه داد: ما قدرت برخورد با فروشگاههای کوثر نداریم.
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