اجرای طرح توانمندسازی وآموزش های مهارتی در ۸۹ روستای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اداره کل فنی و حرفه ای متولی آموزش های مهارتی بین سطوح تحصیلی در سطح استان بوده و فعالیت های خود را با هدف تربیت نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ارتقاء مهارت نیروی کار شاغل به انجام می رساند.

وی با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای در دو بخش دولتی و غیر دولتی ارائه می شود، بیان کرد: در حال حاضر در بخش دولتی ۱۸ مرکز آموزش فنی و حرفه ای و دو مرکز علمی و کاربردی در استان فعال بوده که بالغ بر ۴۳۰ حرفه در این مراکز آموزش داده می شود.

افزایش ۲۶ درصدی آموزش های مهارتی

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از ارائه سه میلیون و ۲۹۳ هزار و ۷۱۷ نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در استان طی ۱۰ ماهه گذشته خبر داد و گفت: طی این مدت در بخش دولتی بالغ بر ۱۹ هزار و ۸۷ نفر آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفته اند.

خوشایند با بیان اینکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۶ درصدی را نشان می دهد، عنوان داشت: با توجه به آخرین گزارش ارزیابی عملکرد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، خراسان جنوبی در ۹ ماهه سال ۹۵ در بین ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای موفق به کسب رتبه نخست شده است.

وی ادامه داد: در این مدت سهم استان از کل عملکرد آموزشی کشور ۲.۹ درصد بوده این در حالی است که خراسان جنوبی حدود یک درصد جمعیت کشور را شامل می شود.

ارائه ۹۵۸ هزار نفر ساعت دوره آموزشی

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی همچنین به فعالیت ۱۵۳ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در استان اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماهه گذشته بالغ بر ۹۵۷ هزار و ۵۵۷ نفر ساعت آموزشی در این آموزشگاه ها ارائه شده است.

خوشایند اضافه کرد: در این مدت شش هزار و ۵۰۲ نفر در این دوره های آموزشی شرکت کرده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی، پروژه توانمندسازی و آموزش مهارتی روستاییان، عشایر و مناطق محروم مرزی با رویکرد اشتغال پایدار را از جمله طرح های اقتصاد مقاومتی در بخش فنی و حرفه ای عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۸۹ روستای استان هدف این طرح بوده که تاکنون ۱۰۸ حرفه آموزشی شامل ۳۱۶ دوره آموزشی در این روستاها برگزار شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات این اداره کل از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، عنوان داشت: طی این مدت عملکرد آموزشی این اداره کل در بخش دولتی از دو میلیون و ۵۹۴ هزار نفر ساعت در سال ۹۲ به سه میلیون و ۲۹۳ هزار نفر ساعت در ۱۰ ماهه امسال رسیده که ۲۷ درصد رشد را نشان می دهد.

اجرای هشت پروژه فنی و حرفه ای در استان

خوشایند ادامه داد: همچنین از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۵ بالغ بر هشت پروژه در اداره کل فنی و حرفه ای استان با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

وی بیان کرد: از این تعداد دو پروژه از جمله مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران در سربیشه و بشرویه در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه علاوه بر این پروژه ها در حال حاضر سه پروژه دیگر در دست اجرا است، بیان داشت: تاکنون بالغ بر هفت میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در این پروژه ها هزینه شده و اتمام آن نیز حدود ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.

برگزاری ۱۴ برنامه در دهه فجر

خوشایند، اجرای طرح نیاز سنجی آموزش های مهارتی مورد نیاز بازار کار در استان، اجرای طرح نیازسنجی روستایی، طرح رتبه بندی آموزشگاه های آزاد بخش غیر دولتی، راه اندازی سایت آزمون های الکترونیکی مرکز استان، تبدیل وضعیت ۶۸ نیروی حق التدریس به پیمانی و کاهش قیمت تمام شده آموزش را از دیگر اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری ۱۴ برنامه در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: تجهیز و راه اندازی کارگاه آموزشی گلیم بافی و گوهر تراش سنگ قیمتی در دیهوک و عشق آباد، برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای مربیان و کاراموزان مراکز فنی و حرفه ای، برگزاری مسابقات جام فجر، برگزاری مسابقات فرهنگی، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر و برگزاری نمایشگاه عکس از جمله مهمترین این برنامه ها است.