امیدوارم توطئه ای در کار نباشد/ برخی بازیکنانم را وسوسه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از بازی با پیکان که بعدازظهر امروز پنجشنبه در سازمان لیگ برگزار شد اظهار داشت: بازی سختی مقابل پیکان خواهیم داشت. ما دو نیمه خیلی بد در این فصل داشتیم. یکی از نیمه های بد ما در بازی رفت مقابل پیکان بود که نتیجه آن بازی به تساوی کشیده شد. تیم آقای جلالی را می شناسم. آنها کادر فنی قابل احترامی دارند و آقای جلالی استاد من هستند و به ایشان علاقه دارم. از افکار فنی ایشان اطلاع کامل داریم و من برای همین موضوع از گروه آنالیزم تشکر می کنم.

سرمربی استقلال تاکید کرد: ما باید بتوانیم بازی منطقی مثل دیدار با صنعت نفت داشته باشیم.

از منصوریان پرسیده شد با توجه به این که به جوانان اعتقاد دارید آیا باز هم به سید حسین حسینی به جای سیدمهدی رحمتی میدان می دهید؟ که وی گفت: من به کادر فنی و عقاید ایشان اهمیت می دهم. در جلسه ای که امشب با اعضای کادر فنی به خصوص آقای عبداللهی و بهتاش فریبا داریم بهترین تصمیم را می گیریم. فردا باید ۱۱ بازیکن را به زمین بفرستیم و بهترین تصمیم را می گیریم.

وی در خصوص اتفاقات نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال گفت: این خبر خوبی نبود و اتفاق خوبی برای باشگاه رقم نخورد. باید سعی کنیم نتیجه این رای را برگردانیم. صبح امروز با آقای افتخاری جلسه داشتیم و قرار شد با عوامل این اتفاق برخورد کنند. فضای خوبی با جو بازیکنان جدید آمد که این فضا متوقف شد.

سرمربی استقلال اضافه کرد: یک امیدواری برای بسته شدن پنجره نقل و انتقالات داریم و یک ناامیدی هم داریم که بعید می دانم رای شکسته شود. اما فضای امیدواری ما این است که باید ببینیم اندازه تنبیه این اتفاق چقدر است تا بتوانیم جذب بازیکن آزاد داشته باشیم. ان شاءالله در یکی دو روز آینده این شانس را داریم که امیدواری بیشتری برای جذب بازیکن اضافه کنیم. باید تمرکزمان را حفظ کنیم.

منصوریان خاطر نشان ساخت: این اتفاق بی سابقه نیست و یکبار دیگر هم اتفاق افتاد. امروز هم به افتخاری گفتم باید با جدیت بیشتری این مسیر را ادامه دهیم. امیدوارم یک جا جلوی این اتفاقات گرفته شود. این فقط خاص باشگاه استقلال نیست و باید در بخش بین الملل بازنگری داشته باشیم. باید در بخش بین الملل باشگاه که خیلی مهم است تحول شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اتفاق توطئه ای علیه شما بوده است، گفت: من این طور به قضیه نگاه نمی کنم و امیدوارم توطئه ای هم در کار نبوده باشد تنها به سادگی می گویم که من از این موضوع بی اطلاع بودم و باید روابط عمومی و حقوقی باشگاه پاسخگو باشند و قطعا با این مساله برخورد خواهد شد زیرا در اینجا شان و شخصیت هوادار مطرح است و ما به خاطر هواداران از این مساله کوتاه نخواهیم آمد.

منصوریان در پاسخ به این پرسش که آیا جباروف می تواند به عنوان بازیکن آزاد به استقلال کمک کند، گفت: ما می توانیم دو بازیکن آزاد را جذب کنیم اما منتظر هستیم تا ببینیم در چند روز باقی مانده چه اتفاقی خواهد افتاد ولی با توجه به اینکه جباروف بازیکن آزاد بوده است سعی خواهیم کرد این مشکل را برطرف کنیم.

سرمربی استقلال در خصوص غیبت مربی بدنساز تیم نیز گفت: استیو جونز از زمانی که به ما پیوست نتوانست به مرخصی برود و ما برای اینکه برادری خود را به او ثابت کنیم و از اتفاقات دیگری جلوگیری کنیم پرداختی دو ماه آینده او را به او داده ایم تا او بدون دغدغه و استرس استراحت کرده و در زمان مقرر به ایران بازگشته و در تمرینات استقلال حضور پیدا کند.

منصوریان با انتقاد از باشگاه هایی که به هنگام ورود جباروف به او زنگ زده و دنبال جذب او بودند، گفت: به اعتقاد من این کار درست نیست البته ما ۱۸ ماه با جباروف قرارداد داریم و او را به هیچ تیمی نخواهیم داد همانطور که به دنبال جذب شهباززاده هستیم اما اینکه برخی دوستان زنگ می زنند و بازیکنان ما را وسوسه می کنند کار درستی نیست. من اول فصل به دنبال عزت الله پورغاز بودم و با مدیرعامل باشگاه هم صحبت کردم اما ایشان به من گفت با توجه به اینکه بازیکن جایگزین برای او نداریم نمی توانیم این بازیکن را به شما بدهیم.

سرمربی استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا برای بازی فردا دست به ترکیب برنده خواهید زد، گفت: هیچ مربی وقتی تیمش پیروز می شود دست به ترکیب برنده نمی زند اما احتمال دارد در طول هفته و در طول تمرینات بازیکن دچار آسیب دیدگی شود و ما مجبور شویم که این کار را انجام دهیم اما در مجموع امشب جلسه ای برگزار خواهیم کرد و ترکیب اصلی را همراه با دو تن از بزرگان استقلال به نام بهتاش فریبا و نصرالله عبداللهی و دیگر اعضای کادر فنی برای دیدار فردا انتخاب خواهیم کرد.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که وضعیت جابر انصاری و مگویان به کجا رسیده است و آیا هنوز آنها دچار مصدومیت هستند گفت: متاسفانه هر وقت بارندگی می شود ما مجبوریم در کمپ زنده یاد حجازی تمرین کنیم و همین مساله باعث می شود که من نگران وضعیت بازیکنانم باشم زیرا آنجا زمین خوبی ندارد و بازیکنان دچار آسیب دیدگی می شوند هر چند که دکتر نوروزی من را قسم داده که در روزهای کمپ تمرین می کنید کار با توپ انجام ندهید اما دیشب به او گفتم مگر می شود فردا بازی داشته باشیم و به مرور کارهای تاکتیکی نپردازیم شاید تنها نقطه مثبتی که زمین کمپ در این یکی، دو روزه داشت بارش برف بود که این زمین نرم بود و بازیکنان دچار آسیب دیدگی نشدند.