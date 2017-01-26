به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه معاونان خود با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

علی لاریجانی در این دیدار با اشاره به اینکه توسعه بخش‌های مختلف هنری مانند سینما و تولید آثار هنری خوشحال‌کننده است، گفت: خوشبختانه وزارت ارشاد و مسئولان آن از فضیلت فرهنگی برخوردار هستند.

در مسائل فرهنگی نباید پر مناقشه حرکت کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احتیاجی نیست در مسائل فرهنگی پر مناقشه حرکت کرد، اظهار داشت: کار فرهنگی بطیع است، ولی اثرات ماندگار دارد، لذا باید با دقت و حوصله به موضوعات پیرامون این مهم پرداخت.

وی ضمن اشاره به اینکه مخاطبین وزارت ارشاد فرهیخته ترین افراد جامعه مانند اصحاب کتاب، مطبوعات و هنر هستند، افزود: براین اساس باید در برخورد با فرهیختگان متناسب با شرایط و سطح فرهیختگی آنان برخورد شود.

لزوم توجه به تولیدات هنری توسط مردم

لاریجانی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد نباید تولیدات هنری را خودش انجام دهد، از این رو باید رویکرد مردمی داشته باشد، ادامه داد: امور فرهنگی، کار اداری نیست ولی متاسفانه در ساختار دیوان سالاری کشور انجام امور براساس انجام کارهای اداری رواج یافته است.

رئیس قوه مقننه ضمن تأکید بر اینکه مردم باید کار فرهنگی را انجام دهند و در این میان باید بستر را برای آن ها فراهم کرد، گفت: به عنوان مثال زمانی که بحث راه اندازی کانون های فرهنگی هنری مساجد مطرح شد ایده بر همین مبنا بود که مردم خودشان امور را اداره کنند.

وی اضافه کرد: باید تلاش شود بودجه کمک به بخش های مردمی اضافه شود و در این میان به سمت سیاست گذاری و هدایت کردن توسط افراد نخبه در وزارتخانه یا کوچک کردن وزارت ارشاد حرکت کرد.

لاریجانی با اشاره به اینکه در بخش هایی از کشور سالن های سینما و غیره با زحمت زیاد توسط ارشاد ساخته می شود، گفت: این امر در حالی رخ می دهد که بخش خصوصی می تواند کمک حال باشد.

فضای مجازی موجب هوشیاری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه تحولات فرهنگی در دنیا اهمیت داشته و فضای مجازی نیز یکی از این تحولات است، تصریح کرد: فضای مجازی موجب هوشیاری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شده و تاثیرات زیادی دارد.

وی افزود: باید واقعیت اثرگذاری فضای مجازی را بپذیریم و بیانگر این مهم بوده که ساختارهای گذشته نمی تواند خودش را به این عرصه تحمیل کند لذا باید برایش فکری کرده و این عرصه را ساماندهی کرد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی دارای پایه فرهنگی است، گفت: کشورهایی که صاحب مبانی فکری هستند عموما صاحب مکتب در حوزه های مختلف نیز می شوند و این مهم موضوعی است که رهبر انقلاب در زمان مسئولیتم در وزارت ارشاد طی نامه ای به آن اشاره کرد لذا نباید از این نکته غافل شد.

وی افزود: اقداماتی که در عرصه فرهنگ و هنر انجام شده نشان می دهد که کارگردانان، موسیقی دانان و غیره این خط فکری را دنبال می کنند که منشا در مکتب دارد ولی برای مکتب سازی نیاز به مسائل متافیزیکی و تدوین این امر دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به نظر می رسد بلوغ پیدایش مکتب سازی در عرصه هنری به وجود آمده است و آثار هنری در سایه این موضوع قرار دارند، اظهار کرد: در وزارت فرهنگ و ارشاد باید با افراد صاحب نظر در حوزه های مختلف مانند سینما و غیره برای تحقق این امر گفت وگو کرد.

ضرورت تعامل با کارگردانان و افراد صاحب‌نظر در عرصه هنر توسط وزارت ارشاد

لاریجانی با اشاره به اینکه حوزه سینما تاثیرگذاری خاص و متفاوتی در جامعه دارد، افزود: اگر با کارگردانان و افراد صاحب نظر در این حوزه تعامل شود، این افراد ذهنشان درگیر شده و آن وقت شاهد تولید آثار خوب خواهیم بود.

وی ضمن بیان اینکه موسسات فرهنگی خوب،گردش اقتصادی مناسب به همراه خواهند داشت، ادامه داد: اگر در این خصوص موسسات فرهنگی مشکلاتی دارند به دلیل عدم رعایت مناسبات اقتصاد فرهنگ است لذا باید اقتصاد فرهنگ را برایشان تعریف کرد؛ برخی موسسات فرهنگی انتشاراتی که کارهای جانبی متعددی انجام داده و از گردش مالی خوبی برخوردار هستند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه باید به ناشران نیز کمک مناسبی داده شود، تصریح کرد: متاسفانه موضوع یارانه تاثیر مناسبی در این خصوص نداشته زیرا همه موسسات نگاه به دریافت پول از دولت و مجلس دارند در صورتی که باید آداب اقتصادی را برای آن ها تعریف کرد تا خودشان مولد شوند.

لاریجانی با بیان اینکه افراد به دلیل زمین گیر نشدن به بخش فرهنگ و هنر رجوع نمی کنند زیرا هم اکنون در این عرصه با پدیده زمین گیر شدن مواجه هستیم، گفت: به نظر می رسد باید برای تعریف چرخه اقتصادی مطلوب و ارائه مدل در این زمینه تیمی را تشکیل داد؛ افرادی که در بخش فرهنگ فعالیت می کنند ذهنشان فارغ از توسعه اقتصادی است و باید برایشان این مهم تعریف شود.

وی ضمن تأکید بر اینکه تعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رادیو و تلویزیون می تواند تاثیر سازنده ای داشته باشد، اظهار کرد: می توان بسیاری از فیلم های تولید شده را از طریق تلویزیون پخش کرد بنابراین با ایجاد تفاهم، می توان امکان در نظر گرفتن مباحث اقتصادی را برای تولیدکنندگان فراهم کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه در عرصه کتاب اقدامات خوبی انجام شده است، اظهار کرد: باید نظارت ها را به تناسب ناشران کمتر کرده و به سایه برد؛ به عبارتی لزومی ندارد برای هر چاپ کتابی اجازه گرفته شود زیرا ناشران مطمئنی در این عرصه فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: توجه به این امر موجب تعالی بخشیدن به جامعه و احترام گذاشتن به ناشر خوش سابقه است و در این میان دیگر ناشران نیز تلاش می کنند تا به سطح بالایی در حفظ رعایت مقررات دست پیدا کنند.

لاریجانی با اشاره به اینکه حوزه مطبوعات با اقدامات خوبی مواجه شده است، تصریح کرد: برخی از مطبوعات فکر تولید کرده و خواندنی هستند در حالیکه برخی دیگر صرفا ورق زدنشان کفایت می کند از این رو در مقابل ارائه کمک ها فقط نباید به تیراژ توجه داشت بلکه باید به زنده بودن مطبوعات نیز ارزش دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید دید مطبوعات چقدر به تعالی مخاطبان خود کمک می کند و زمینه رشد را به وجود می آورد.

در ادامه این دیدار صالحی‌امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه وزارتخانه متبوع نهادی حرفه ای بوده و جهت گیری سیاسی ندارد، ادامه داد: این امر موجب می شود که یک مجموعه دارای پایداری، استمرار و بقای طولانی باشد.

وی با اشاره به اینکه تنش‌های بیرونی موجب آسیب دیدن وزارت فرهنگ و ارشاد می شود، افزود: در این میان تلاش شده با اتخاذ سیاست ثبات و آرامش وارد هیچ مناقشه ای نشویم؛ مثلا در بحث کنسرت ها توافق شد که به مفهوم اجرای صحنه ای اشاره شود لذا براساس آمارها تاکنون میزان اجرای صحنه ای طی سه ماه گذشته افزایش یافته و صرفا یک مورد آن لغو شده است.

صالحی‌امیری با اشاره به اینکه ۳ درصد تولید و ترویج موسیقی در کشور برعهده صدا و سیما است و ۲۵ درصد توسط موسسات مجاز موسیقی تولید می شود، ادامه داد: در این بین ۲۱ درصد از موسیقی تولید شده مربوط به جوان ها است که در شبکه های اجتماعی دانلود می شود که فقط یک درصد موسیقی اجرای زنده و صحنه ای وجود دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه رقم یک درصد معادل حدود ۱۰ هزار اجرای صحنه ای در سال است، افزود: در این بین کمتر از صد اجرای صحنه ای و زنده لغو می شود.

وی ضمن بیان اینکه در خصوص موضوع کنسرت ها و لغو آن ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناخواسته وارد بازی دیگران شد، گفت: این عرصه بازی سیاسی بود که در زمین فرهنگ انجام شد.

صالحی‌امیری با اشاره به اینکه هم اکنون در تهران ۹۰ الی ۱۱۰ تئاتر اجرا می شود، افزود: ولی تاکنون به دلیل اینکه این عرصه از فرهنگ به عنوان یک مسئله اجتماعی عده ای قرار نگرفته و یا به صورت حرفه ای دنبال نشده دچار مناقشه نشده است در حالی که اثربخشی آن از سایر عرصه های دیگر هم بیشتر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در حوزه کتاب ۸۰ هزار مجوز ارائه شده که در یک سال کمتر از ۸۰ مورد آن با مسئله خاصی مواجه شده است، اظهار کرد: از میان ۸۰ گزارش ارائه شده در این خصوص دو مورد آن غیر قانونی بوده است.

وی همچنین گفت: در حوزه مطبوعات به دلیل اینکه نظام مطبوعاتی کشور حرفه ای شده با کمترین مشکل مواجه هستیم.

صالحی امیری حوزه هنر را یکی از عرصه های مهم مورد مناقشه دانست و افزود: عمدتا مناقشات به وجود آمده در این عرصه به دلیل عدم شناخت و مطالعه صحیح است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اشاره به رشد کمی و کیفی در عرصه سینمایی کشور افزود: خوشبختانه در این عرصه تولید دو برابر شده و فضای سینماها نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به بودجه پیش‌بینی شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: در تدوین بودجه نیازمند تحول هستیم تا بتوان نهادهای مردمی را تقویت کنیم.