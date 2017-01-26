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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

ایران ۱.۸ درصد سهم تولید علم در سطح جهان را دارد

ایران ۱.۸ درصد سهم تولید علم در سطح جهان را دارد

زنجان-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در شرایط فعلی ایران ۱.۸ درصد سهم تولید علم در سطح جهان را دارد و سهم کشور از نظر مقاله برتر و مقالات پر استناد ۲.۲ درصد است.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بازنگری برنامه‌های آموزشی در حدود ۱۰۰ رشته تحصیلی بازنگری انجام شد، افزود: آموزش‌ها به سمت کاربردی و عملی‌تر شدن حرکت کرد و کارورزی و کارآموزی و ارتباط با صنعت و اینکه دانشجویان دوره‌ای را در مراکز صنعتی مشغول به‌ کارآموزی باشند و کار عملی انجام دهند به بخش آموزش عالی دانشگاه‌ها افزوده شده است.

وی با بیان اینکه ایران از نظر شتاب رشد علم، بین رده اول و دوم جهانی قرار دارد، ادامه داد:  بر اساس آخرین ارزیابی، ایران از نظر شتاب رشد علمی جزو ۲ کشور نخست جهان است و با ۲۵ کشوری که رشد علمی مستمری دارند، رقابت می کند.

  فرهادی گفت:از ابتدای دولت تدبیر و امید بحث ارتقای کیفیت آموزش‌های عالی مطرح بوده است و  به نظر می‌رسد در بحث ارتقای کمی رشد خوبی داشته‌ایم و حال بحث کیفی آموزش عالی مقوله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در شرایط فعلی ایران  ۱.۸ درصد سهم تولید علم در سطح جهان را دارد و سهم کشور از نظر مقاله برتر و مقالات پر استناد ۲.۲ درصد است.

فرهادی افزود: این نشان‌دهنده این است که مقالات ما به سمت کیفی شدن حرکت می‌کنند و با توجه به اینکه رتبه ۱۶ تولید علم جهان را داریم و از نظر شتاب رشد بین رده اول و دوم قرار داریم طبق آخرین آمارها با ۲۵ کشور دیگر که رشد علمی سریعی دارند، در رقابت هستیم.

وی ادامه داد: اساس برنامه ما یک برنامه راهبردی آموزش عالی و توسعه بر حسب ضرورت و نیاز کشور است که برنامه ضرورت ارتقای تحصیلی آموزش‌های عالی تصویب شده و انقلاب فرهنگی در دستور کار برنامه ششم توسعه قرار داده شده است.

کد مطلب 3888201

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