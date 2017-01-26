به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بازنگری برنامههای آموزشی در حدود ۱۰۰ رشته تحصیلی بازنگری انجام شد، افزود: آموزشها به سمت کاربردی و عملیتر شدن حرکت کرد و کارورزی و کارآموزی و ارتباط با صنعت و اینکه دانشجویان دورهای را در مراکز صنعتی مشغول به کارآموزی باشند و کار عملی انجام دهند به بخش آموزش عالی دانشگاهها افزوده شده است.
وی با بیان اینکه ایران از نظر شتاب رشد علم، بین رده اول و دوم جهانی قرار دارد، ادامه داد: بر اساس آخرین ارزیابی، ایران از نظر شتاب رشد علمی جزو ۲ کشور نخست جهان است و با ۲۵ کشوری که رشد علمی مستمری دارند، رقابت می کند.
فرهادی گفت:از ابتدای دولت تدبیر و امید بحث ارتقای کیفیت آموزشهای عالی مطرح بوده است و به نظر میرسد در بحث ارتقای کمی رشد خوبی داشتهایم و حال بحث کیفی آموزش عالی مقولهای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در شرایط فعلی ایران ۱.۸ درصد سهم تولید علم در سطح جهان را دارد و سهم کشور از نظر مقاله برتر و مقالات پر استناد ۲.۲ درصد است.
فرهادی افزود: این نشاندهنده این است که مقالات ما به سمت کیفی شدن حرکت میکنند و با توجه به اینکه رتبه ۱۶ تولید علم جهان را داریم و از نظر شتاب رشد بین رده اول و دوم قرار داریم طبق آخرین آمارها با ۲۵ کشور دیگر که رشد علمی سریعی دارند، در رقابت هستیم.
وی ادامه داد: اساس برنامه ما یک برنامه راهبردی آموزش عالی و توسعه بر حسب ضرورت و نیاز کشور است که برنامه ضرورت ارتقای تحصیلی آموزشهای عالی تصویب شده و انقلاب فرهنگی در دستور کار برنامه ششم توسعه قرار داده شده است.
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